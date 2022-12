Los más impacientes no esperaron para recargar y este miércoels mismo llenaron el depósito del vehículo e incluso garrafas de gasolina ante la desaparición a partir del domingo de la bonificación de 20 céntimos por litro. Pero el incremento de usuarios en las gasolineras se espera sobre todo entre hoy y el sábado, últimos días para aprovechar esa subvención, que ha estado vigente durante nueve meses.

Las estaciones de servicio han recargado los tanques a la espera de un lógico aumento de la afluencia de clientes. No obstante, «por muchos que vengan no van a superar cualquier día del verano», comentaba con cierta displicencia un empresario.

El empleado de otra gasolinera señaló que la jornada había sido exactamente igual que cualquier otra de esta semana, aunque estaba alerta sobre una repentina mayor demanda hasta pasado mañana. En surtidores de Ciutadella, a los que corresponde la fotografía que ilustra la noticia, sí se notó más ajetreo en el repostaje, particularmente durante la mañana.

Las gasolineras consultadas tienen ya preparados los sistemas informáticos para retirar la subvención a partir del domingo. Aquellos que mantengan el derecho al descuento (transportistas, agricultores y pescadores) deberán gestionarlo directamente ante la Agencia Tributaria.

Desde el 1 de abril, fecha en la que comenzó a aplicarse el citado descuento de los 20 céntimos, han sido los propietarios o responsables de las estaciones de servicio quienes debían entenderse con la Agencia Tributaria. «Ha funcionado bien, a final de mes liquidábamos con Hacienda y en tres semanas pagaba», señala un empresario, «era una colaboración activa que ahora no tendremos, cada particular habrá de entenderse con la Agencia Tributaria, aunque estamos teniendo consultas por las dudas que surgen entre los profesionales, pero ya no somos nosotros los que tenemos que aplicar el descuento».

Sobre una temida subida de precios como respuesta de las compañías a la retirada de la bonificación, cree que no se producirá y apela a la oscilación de los precios del crudo como única razón para esos cambios. Empresas del transporte sí temen que un repunte a partir de las próximas semanas.

La bonificación de 20 céntimos por litro fue aprobada por el gobierno en marzo y empezó a aplicarcarse el 1 de abril como respuesta a las movilizaciones de protesta por el encarecimiento de los combustibles. Luego se amplió dos veces su vigencia, que ha llegado hasta fin de año.