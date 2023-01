Marga Barceló obtuvo en 2013 la concesión para gestionar el kiosco de la Plaça de ses Palmeres. Así lo hizo, hasta que la pandemia redujo la actividad en las calles y el negocio se hizo insostenible. «En febrero se cumplirá un año desde que tuvimos que cerrar», apuntaba ayer la anterior gestora, quien no logró una rebaja del cánon anual suficiente para poder continuar. «La alcaldesa reconoció que el precio era elevado, pero que legalmente no se podía rebajar más». Ahora, «veo normal» la rebaja, concluyó Barceló, quien no se postula a la concesión y «deseo suerte a quien lo asuma».