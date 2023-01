Deu productors agroalimentaris de Menorca participen de la mà de la Fundació Foment del Turisme de Menorca en un projecte de creació de noves experiències turístiques, liderat per la Secretaria d’Estat de Turisme a través de Segittur. L’objectiu de la iniciativa, en la qual hi participen altres quatre destinacions de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, és diversificar de manera sostenible els productes turístics de l’Illa, alhora que es dinamitza el sector primari.

Els productors seleccionats per a desenvolupar noves experiències lligades al turisme són Bolets de Menorca, Pont Modorro (oli), Binissaida (oli), Dolçamar (mel), Binitord (vi), Santo Domingo (verdura ecològica), S’Ullastrar (verdura ecològica i cacauets), la Confraria de Pescadors de Ciutadella, Sa Roqueta (formatge) i ISafrà (safrà), tots amb experiència prèvia en l’organització de visites o activitats turístiques. Participar en aquest projecte els hi suposa la possibilitat de rebre formació i mentorització especialitzada per a desenvolupar noves iniciatives i afegir-les a la seva activitat econòmica.

El projecte va ser presentat aquest dijous al migdia a Madrid en un acte amb mitjans de comunicació previ a la celebració de Fitur amb l’objectiu d’avançar als periodistes les novetats de la destinació vinculades a les experiències i iniciatives sostenibles, coincidint amb la celebració del 30è aniversari de la declaració de Reserva de Biosfera. Durant l’acte s’ha projectat un vídeo de presentació dels deu productors que participen en el pla pilot i els assistents han pogut fer un tast de diferents productes agroalimentaris menorquins.

Les primeres reunions de feina entre els tècnics de Segittur i les empreses seleccionades van començar el passat mes de novembre. El procés de formació i mentorització continuarà fins al mes de març.