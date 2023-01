La actual alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marquès, no optará a la reelección de cara a los comicios de mayo. Así lo anunció este viernes en la asamblea de la agrupación socialista de la localidad, que finalmente eligió a Sílvia Pérez como candidata a la alcaldía. «Ser alcaldesa de mi pueblo ha sido el mayor orgullo que he vivido pero exige una dedicación total que por circunstancias personales no me puedo comprometer a seguir dando la próxima legislatura», reveló Marquès. «Alcaldesa se es cada hora del día, los 365 días del año, y cuando acabe este mandato y mi compromiso como alcaldesa, necesito dedicar más tiempo a mi familia», confesó.

Sílvia Pérez, que es la cuarta teniente de alcalde y gestiona, desde finales de 2021, el área de Deportes del Ayuntamiento de Sant Lluís, aseguró que asume el reto de ser la candidata a la alcaldía «con mucha ilusión, fuerza, ganas y también con la experiencia de haber formado parte ya del equipo de gobierno». Igualmente, afirmó que el trabajo hecho estos casi cuatro años con los socialistas al frente del municipio «es nuestro mayor aval y marca el camino al que tenemos que dar continuidad para que Sant Lluís pueda profundizar en el cambio tan importante que ha experimentado estos últimos años», subrayando que «el pueblo se ha modernizado y se ha convertido en un referente en sostenibilidad». Destacó Carol Marquès que, con el nombramiento de Sílvia Pérez como candidata «se produce una transición lógica que dará continuidad al proyecto ya en marcha». Marquès continuarà como secretaria general del partido y tiene la «absoluta seguridad» de que Pérez «será la alcaldesa que necesita Sant Lluís». El apunte Militante del PSOE desde hace más de dos décadas: el perfil de Sílvia Pérez Asturiana de nacimiento, pero menorquina de adopción. Sílvia Pérez nació en Oviedo, pero reside en Menorca desde 2001, donde ha echado raíces y ha formado una familia, con dos hijos lluïsers. A través de la UNED cursó los estudios de Pedagogía, pero actualmente trabaja en el departamento de administración en una multinacional. Militante del PSOE desde 1997, ha ejercido distintos cargos orgánicos tanto en Asturias como en Menorca. En las dos anteriores legislaturas asumió el cargo de concejal en la oposición y, en la legislatura vigente, es la cuarta teniente y gestiona el departamento de deportes en Sant Lluís. En el municipio es muy activa socialmente, participando en el centro cultural y en el APIMA.