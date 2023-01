«Territori envaït veim morir lentament, els paisatges de l’ànima (...) Fills d’un vell paradís hem venut el futur per ser part d’un caòtic desastre». Així comença la lletra reivindicativa i en defensa de la terra que expressa el poeta Ponç Pons en «Els dies antics», poema que ha musicat i que canta Guiem Soldevila, i que han servit d’inspiració a Damià Coll per a crear un vídeo amb imatges de Menorca, on s’aprecia aquest paradís estimat, que s’ho juga tot amb les masses.

Aquest muntatge li ha valgut a l'autor per endur-se el Premi Domingo Marquès de fotografia i vídeo. «La cançó em va fascinar. Vaig pensar que necessitava unes imatges» que il·lustressin el missatge que llença la lletra. «És molt metafòric», amb una defensa del territori que «compartesc», tot i que assegura que «no som contrari al turisme». I és que, diu l'autor, «no som extremista, aquí tothom és benvingut, però sempre que se respecti l'Illa». A partir del text, Coll inicià la recerca d'imatges. «Tenc un arxiu, perquè quan surt a fer fotos, sempre faig qualque vídeo», explica. És així que va anar cercant les preses que més s'ajustaven al guió que indicava la lletra i la melodia de Pons i Soldevila. «Quan ho vaig tenir, els vaig demanar (als autors) si ho podia presentar al concurs d'«Es Diari» i em van dir que sí», encara que reconeix el ferrerienc que «no esperava gens poder guanyar». Al vídeo apareixen imatges de diferents racons verges de Menorca, com les platges de La Vall, o altres on el turisme està deixant una empremta inesborrable com Cala Galdana o Fornells.