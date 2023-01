El cuiner i investigador gastronòmic Pep Pelfort ha guanyat el Premi Andrés Casasnovas, d’entrevista, reportatge i article periodístic, amb un text que titula «Una distopia gastronòmica: Els 7 gastropecats capitals de Menorca 2023».

Com avança el títol, es tracta d’una «falsa utopia del que està passant» en el món de la gastronomia, convertit per molts en un simple recol·lector de ‘m’agrada’ o likes a les xarxes socials, creant modes de dubtosa conveniència amb dietes, productes i preparats sovint poc saludables.

«Vull provocar una reflexió, a manera de paròdia, de caricatura», explica el xef, qui defensa sense embuts la cuina de proximitat basada en productes i plats típics, i descartant les elaboracions automatitzades amb robots que no són més que una convidada a «la pèrdua de la tradició culinària i la cultura gastronòmica, ja que la gent ja no aprèn a cuinar, ni experimenta amb nous aliments i combinacions».

En el seu article, Pelfort fa un pronòstic de l’any gastronòmic a Menorca durant aquest 2023, incidint en els set pecats capitals, l’enveja, la gola, la ira, l’avarícia, la luxúria, la peresa i la supèrbia. Tot, a través d’un relat carregat d’ironia i plagat d’exageracions, per a intentar fer entendre el sense sentit de moltes modes, que sovint suposen riscos de salut alimentària per als consumidors.

Així, critica la dèria per publicar els «plats bonics», mentre que s’obvien «els de cullera», que són els que realment estan arrelats a la tradició. Per altra banda, aprofita l’autor per referir-se a la intel·ligència artificial, eina que ha utilitzat i que ha generat un text on descriu la distopia gastronòmica com «una visió del futur on el menjar i la cuina han estat totalment controlades pel govern o empreses multinacionals».