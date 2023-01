La presidenta del Consell, Susana Mora, valorà els premis Protagonistas pel focus que posen sobre persones i entitats i els seus projectes. «Té especial rellevància que un mitjà com el Diari Menorca, faci cada any aquest acte de reconeixement, més que merescut, a diferents iniciatives, projectes, convertint-se, així, en altaveu per ajudar a visibilitzar la gran labor que es fa des de Menorca».

Segons Mora, «és gràcies al compromís i tenacitat de tantes empreses, entitats, associacions i persones, a vegades fins i tot de manera altruïsta, el que fa que Menorca continuï avançant». Una tasca que desenvolupen, sovint, sense fer renou. «Moltes vegades, aquest esforç no es visibilitza i no té el reconeixement que es mereix». Aprofità l’avinentesa per a felicitar els premiats, per la seva contribució al desenvolupament de Menorca, cada un des del seu camp d’acció, ja sigui des de l’àmbit de la protecció mediambiental en el cas del GOB, del cultural pel que fa als impulsors de la galeria Hauser & Wirth que han situat l’Illa en el panorama de l’art contemporani, o el xef Pau Sintes i el regatista Joan Cardona, per dur el nom de Menorca per tot el món. Així mateix, Mora va tenir paraules de record cap a Joan F. López, de qui destacà el seu compromís amb Menorca.