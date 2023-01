El balance de los mercados indica que la venta de vehículos diesel se ha desplomado en los últimos años. Los constantes anuncios de normativas restrictivas han hecho que los propios fabricantes reduzcan la oferta de este tipo de vehículos. Sin embargo, los coches de gasolina suponen más de la mitad de los turismos y SUV nuevos vendidos el año pasado por los concesionarios de Menorca, 413 unidades de un total de 803; los diesel fueron solo 29, menos que los eléctricos.

El vicepresidente de la Asociación de Concesionarios de Menorca, Bartolomé Vinent, opina que «al diesel se le ha crucificado hasta retirarlo del mercado y es un motor, en algunos casos, con menos emisiones contaminantes que un motor de gasolina antiguo e incluso alguno actual». Sin embargo, pocas marcas ofrecen ya esta opción de motor, las ventas de coches de este tipo ha ido en bajada, si en 2019 fueron 88 en el mercado menorquín, en 2021 ya cayó a 32 y en 2022 fueron tan solo 29 unidades. De momento, donde predomina el motor diesel es en los LCV (vehículos ligeros comerciales), furgonetas de trabajo y reparto, segmento donde todavía no hay muchas alternativas. «No hay indicadores de que esto vaya a cambiar a corto plazo, pero llegará, será progresivo», indica Vinent.

Los precios de todos los coches, eléctricos o de combustión, están al alza. La diferencia entre uno eléctrico o híbrido y uno de combustión es de 8.000 a 10.000 euros más en el primer caso.

Segunda mano

Aunque las normativas y la Administración vayan por un lado, los ciudadanos miran su bolsillo y van por otro. El parque automovilístico menorquín está por encima de los 10 años de media. «Es curioso, se ha provocado el efecto contrario, los precios suben y el resultado es que la gente que no tiene acceso a un coche nuevo, está comprando coches usados», señala el concesionario, lo que implica que no se retiran de la circulación los coches más viejos que son los más contaminantes. Para que los precios se contengan o bajen, explica, «tendría que revertirse el mercado y que los fabricantes hicieran más coches y eso, ahora, no está pasando, sube el precio de todos, eléctricos y de combustión».