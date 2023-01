El muntatge elaborat per Damià Coll fou guardonat amb el Premi Domingo Marqués que el diari Menorca concedeix en la categoria de fotografia i vídeo.

A l’audiovisual es poden veure imatges de Menorca, per il·lustrar el paradís al qual vivim, i del que val la pena conservar-lo davant el turisme de masses. Apareixen racons verges com les platges de la Vall, Ets Alocs o altres indrets marcats per l’empremta turística com Cala Galdana i Fornells.

El vídeo està musicat per Guiem Soldevila, amb una cançó amb el poema de Ponç Pons, «Els dies antics».