Los más de ocho mil trabajadores dados de alta como autónomos en Menorca comienzan 2023 con un nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social, ya que el pasado día 1 entró en vigor la Reforma Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA), que les obliga a pagar la cuota en función de sus rendimientos netos. No afectará a todos por igual.

En los tres primeros tramos de rendimientos netos (de 1.166 a 1.700 euros mensuales) la base mínima de cotización será parecida a la actual, que es de 960,60 euros, se empezará a pagar más cuando se superen esos 1.700 euros.

Con el sistema anterior un trabajador por cuenta propia elegía una cuota independientemente de su sector o ingresos, que se situaba entre una base mínima de 960,60 euros y una máxima de 4.139,40 euros. Se podía tener un elevado nivel de rendimientos y pagar la cuota mínima. Ahora ya no es así, tendrán que elegir un tramo de cotización en función de su facturación y por tanto se verán obligados a hacer previsiones de cuánto pueden ganar a lo largo del año.

El nuevo sistema conlleva una regularización posterior, la Agencia Tributaria cruzará datos con la Tesorería General de la Seguridad Social e informará de los rendimientos netos a la hora de efectuar la declaración, para ver si se ha cotizado o no correctamente. En la campaña de Hacienda de 2024 se llevará a cabo la primera regularización.

A verlas venir

Muchos autónomos aún no conocen bien cómo les afectará esta reforma en su día a día. Son conscientes del cambio pero lo han puesto en manos de sus contables y gestores. Aunque la sensación entre los trabajadores por cuenta propia y las microempresas a las que ha podido consultar «Es Diari» es de desconfianza y resignación, se sienten, una vez más, «acribillados» a impuestos y casi nadie confía en ver esa mayor cotización como una mejora para futuras pensiones.

«¿Quedará algo cuando me toque jubilarme?», se pregunta la propietaria de un negocio de peluquería. Esta autónoma no ve justo el cambio de sistema, «ya pagamos impuestos trimestralmente según lo que facturamos» y añade que, con este sistema de cotizar por rendimientos, «no te dejan crecer, si trabajas más, es para pagar más, nos ahogan, parece que no quieren que haya autónomos porque se te quitan las ganas de empezar desde abajo, tener tu pequeño negocio y depender solo de ti».

«No sé cómo me va a ir el año, de momento he decidido esperar y seguir igual, porque es muy difícil hacer una previsión, es variable, los ingresos van en función de los trabajos que hagas cada mes», señala un profesional liberal del sector de la comunicación. Opina que la revisión del sistema obligará «a estar más atento» y será «una medida más de control de la actividad».

Temen más cierres en invierno

En el sector de bares y restaurantes no convence el nuevo sistema porque se ven afectados de lleno por la estacionalidad turística, apunta Antoni Sansaloni, presidente de la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes de PIME. Cree que debería tenerse en cuenta la temporalidad y que este sistema «puede que acabe de llevar a muchos a cerrar en invierno y abrir solo en verano, porque con la subida de costes de la electricidad y la materia prima no compensa». Joan, mecánico, ha puesto el asunto, como muchos otros autónomos, en manos de un contable. «Lo de la pensión lo veo muy negro, me parece que es lo de siempre, subir impuestos y recaudar, nos tienen crujidos», lamenta.

Otro trabajador por su cuenta, Marc Sintes, critica que con la reforma del RETA las cotizaciones se contabilizan en la partida de ingresos del autónomo, en lugar de en la partida de gastos. «Si un autónomo ingresa 20.000 euros netos y sus aportaciones ascienden a 5.000, los ingresos reales del trabajador suman 15.000, en lugar de los 25.000 que contabiliza el Ministerio para hacer el cómputo de la cotización a la Seguridad», subraya. Sintes añade que, según este método de cálculo, para ganar 670 euros netos «basta con ingresar 440, puesto que la cotización de 230 se suma al cálculo», cuando en realidad son un gasto.

La reforma persigue la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones y la mejora de la protección por el cese de actividad; también se argumenta con la mejora que supondrá este sistema de cotización para las prestaciones, también la futura pensión, que pueda percibir el autónomo.

Hasta ahora el trabajador, al poder elegir la base de cotización con independencia de los rendimientos que pudiera obtener, se inclinaba mayoritariamente (un 80 % según la patronal CAEB) por la base mínima de cotización. Esto se traduce en que la media de estos trabajadores recibe prestaciones más bajas que por ejemplo la media de los trabajadores por cuenta ajena o del Régimen General. Otra novedad en las nóminas de 2023 es que también aumenta el porcentaje a pagar por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional , incremento del 0,6 % por contingencias comunes, un 0,5 % a cargo de la empresa y un 0,1 a cuenta del trabajador.