Casi 100.000 vehículos de pasaje (sin contar camiones de mercancías ni coches destinados a su venta o alquiler) desembarcaron durante el año pasado en los puertos de Maó y Ciutadella. Supone la cifra más elevada alcanzada en la Isla, bastante por encima de los alrededor de 85.000 automóviles no profesionales con conductor que llegaron a Menorca a lo largo de 2021.

Las cifras del dique de Son Blanc, en Ciutadella, que ofrece Ports de les Illes Balears, indican que a lo largo de 2022 desembarcaron en estos muelles 73.608 coches en régimen de pasaje. Las salidas son algo menos, 72.268. Durante 2021 los automóviles que pasaron por el dique fueron 66.714 en el atraque y 66.236 en el embarque. A estos hay que sumar el movimiento de 7.366 motocicletas, un tipo de automóvil que muestra una tendencia distinta, puesto que desciende ligeramente en relación a 2021 (7.398) y sobre todo en comparación con 2019 (8.175).

En el caso del puerto de Maó, las cantidades son considerablemente más bajas. De enero a noviembre (las últimas estadísticas disponibles por parte de Autoridad Portuaria de Balears) pasaron por el Cós Nou 43.900 vehículos con conductor, es decir, en régimen de pasaje. No se discriminan en este caso las entradas y salidas, pero se pueden estimar las llegadas en unas 22.000 a las que cabría sumar las que se puedan haber producido, no muchas en cualquier caso, durante el mes de diciembre. Sea como fuere, entre Maó y Ciutadella superarían sin duda alguna los 95.000 coches no profesionales desembarcados.

El uso del coche para viajar por vía marítima a Menorca ha cambiado de forma considerable con motivo de la pandemia. En lo que se refiere a los datos de Son Blanc, en 2019 la ratio de pasajeros por cada vehículo rondaba los cuatro, una cifra que ya en 2021 se redujo a alrededor de 3,3, un índice que se ha mantenido en 2022. En el caso de Maó, el año pasado llegaron menos de tres personas por cada vehículo de pasaje, mientras que en 2019 el índice estaba en torno a las 3,2 personas por cada automóvil.

Más de 600 al día en agosto

La estacionalidad en la llegada de vehículos a la Isla es evidente. En agosto desembarcaron en Menorca unos 20.000 automóviles con conductor, lo que supone una media superior a los 600 diarios, algo menos en julio porque este mes fue más flojo en Maó y a pesar de que fue el más intenso en los muelles del dique de Ciutadella.

Esta cifra récord y, en cierto modo simbólica de los 100.000 vehículos de pasaje desembarcados en los puertos de Menorca, llega en un momento en que se debate la posibilidad de establecer límites en relación a este tipo de visitantes.