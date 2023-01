Carol Febrer dejó de ser hace un mes la única jefa de una Policía Local de Menorca tras tres años y medio en ese cargo en Es Migjorn. El Ayuntamiento le notificó su cese como responsable de la prefectura y como policía al ser interina y no haber superado la oposición para cubrir las plazas convocadas. La agente, de acuerdo con su abogado, se plantea ahora demandar al Consistorio y reclamará una indemnización, «aunque más me han decepcionado las formas, ni siquiera me dijeron adiós tras darme el cese después de 7 años de trabajo y uno y medio en el que he estado sola y afrontando todos los problemas».

Carol Febrer no pudo preparar la oposición como debía debido a una circunstancia personal, pero dice que podía haber seguido en el cargo ya que los tres agentes aprobados han de pasar 6 meses de prácticas.