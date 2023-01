El comité insular del PSOE ha iniciado los preparativos para las elecciones de mayo con el nombramiento de Damià Borràs como coordinador del comité electoral. La secretaria general, Susana Mora, arengó este sábado a sus compañeros para que reivindiquen el trabajo de los últimos dos mandatos en el Consell, pero no solo desde la óptica de los avances sociales o medioambientales, valores que se asocian habitualmente a la izquierda, sino sacando pecho también por la gestión económica.

«Se cuestiona si sabemos gestionar la economía, como si eso fuera un patrimonio de la derecha», reflexionó en su intervención, «nos tenemos que llenar de razones porque hemos sido y seremos la mejor opción para Menorca, y no lo decimos desde la soberbia, sino desde los datos objetivos que nos avalan».

Dos mil parados menos

Susana Mora recordó que en 2015, cuando tomaron el relevo del gobierno popular, Menorca tenía una media anual de 5.090 personas desocupadas y en la actualidad esta cifra es de 2.788. Destacó asimismo el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social en invierno o el aumento de la contratación indefinida por efecto de la reforma laboral del Gobierno central.

La también presidenta del Consell hizo suyos los últimos datos macroeconómicos divulgados por el Govern, según los cuales la economía de Menorca ha superado por completo el bache de la pandemia y el PIB insular se sitúa cinco puntos por encima de 2019.

La temporada, desde abril

«El mes de abril se ha consolidado como parte de la temporada turística, que este año se alargará hasta noviembre», aseguró. También destacó los avances alcanzados en conectividad y recordó que este invierno la Isla cuenta con nueve rutas aéreas -«¿cuándo se había visto esto?», se preguntó - entre las que figuran Barcelona, Madrid, Palma, Eivissa, Valencia, Málaga, Bilbao, Londres y París.

Ante las críticas de la oposición por no mostrarse más reivindicativa ante el Ejecutivo de Francina Armengol defendió que el Consell de Menorca está hoy «mejor financiado que nunca» y añadió: «Que no abramos guerras a golpe de titulares con el Govern no quiere decir que no reivindiquemos, es una cuestión de talante, hablamos con hechos y no con palabras».

Como prioridad para el próximo mandato en caso de reeditar el gobierno, Mora mencionó la necesidad de abaratar el acceso a la vivienda, algo que vinculó a la presión turística, y defendió la necesidad de limitar la entrada de coches a la Isla prevista en la Ley de la Reserva de Biosfera, si bien dijo que debe hallarse «una fórmula segura» desde el punto de vista jurídico.