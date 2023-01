Los asuntos relacionados con robos y daños en los accidentes de tráfico son por lo común los que más retraso acumulan. Para los primeros no hay peritos en Menora y ha de dictaminarse desde Palma, explica Pedro Monjo. En el segundo también ha de remitirse toda la documentacián a Palma. Lo normal es que el técnico que examina esa documentación vea también el vehículo u objeto dañado, pero no siempre ocurre. «Todo lo que se manda a Palma es sinónimo de retraso, los temas vinculados con vehículos», relata el decano de los abogados menorquines. Precisa que los casos no prescriben una vez se ha realizado la reclamación. De fondo, existe también un problema general de infradotación de medios de la Justicia, que es «la hermana pobre del sistema, no da votos», denuncia Monjo.