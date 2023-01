Les obres de restauració del Reial Alcàsser modifiquen, per fora, la façana marítima de Ciutadella i, per dintre, proporcionen uns aires renovats al Saló Gòtic, la sala principal de les Cases Consistorials, que guanya sobretot lluminositat, i també unes excel·lents vistes al port antic.

La primera fase de les obres encara no ha acabat. Està pendent d’unes feines de fusteria i d’uns darrers retocs en la planta baixa. Treballs que, quan finalitzin, permetran que s’obri al públic el nou tram de mirador que transcorre per darrere l’Ajuntament, enllaçant amb el Bastió des Governador.

Els quatre finestrals substitueixen les portes que donaven accés als tres despatxos que hi havia, adosats al Saló Gòtic. Amb la intervenció, la sala canvia completament la seva estètica guanyant claredat i unes vistes excel·lents sobre el port antic de Ciutadella | Gemma Andreu

Com estava previst, per Sant Antoni ja s’ha pogut emprar de nou el Saló Gòtic, un espai destacat de l’edifici que mesos enrere tenia adossats en el mur del costat nord (el que dona a la mar) tres petits despatxos, que ocupaven l’enginyer municipal i els serveis de cementeri i de protocol.

La primera fase de la restauració de la seu municipal ha consistit, bàsicament, en l’eliminació d’unes construccions laterals que no tenien res a veure amb el disseny original. L’enderroc d’aquestes ha permès, ara, obrir el Saló Gòtic a la mar, i remodelar l’espai de la planta baixa, on hi ha tres sales completament noves.

Quan s’acabi la primera fase es podrà passar per davall dels arcs. | Gemma Andreu

Sostre nou

Però es pot dir que la intervenció en el Saló Gòtic no ha fet més que començar. Perquè el projecte de remodelació de l’antic alcàsser consta de dues fases, la segona del qual inclou «la renovació integral del sostre i la restauració dels murs».

La renovació integral del sostre, una de les tasques pendents | Gemma Andreu

Així ho apunta el regidor d’Urbanisme, José López, qui explica que l’actuació permetrà resoldre problemes que hi ha amb l’estructura superior de la sala, així com recuperar uns espais de dimensions considerables que queden en la part del darrere de l’edifici, a la planta baixa, darrere la porta «misteriosa» que hi ha a mitjan escala principal. Uns espais en desús i abandonats que es recuperaran i que completaran les Cases Consistorials.