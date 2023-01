A lo largo del último año han sido varias las convocatorias que no solo no han agotado el gasto sino que se han quedado muy lejos. Se han dedicado más fondos de los que finalmente han llegado a destino. Entre ellas, destaca la diseñada por el Consell para personas en situación de vulnerabilidad como alternativa a quien no hubiera podido acceder al Ingreso Mínimo Vital, del Gobierno Central, o la Renta Social Garantizada, del Govern balear. Hubo cuatro solicitudes y ninguna fue aprobada.

Tuvo más éxito la convocatoria para ayudar a los jóvenes a sacarse el carné de conducir, que se saldó con 35 beneficiarios, mientras otros 36 quedaron fuera. Se repartieron 15.503 euros, algo más de la mitad de los fondos previstos para este fin. Tampoco se agotaron los 15.000 euros habilitados para sufragar la compra de equipos informáticos, pero llegaron a 28 jóvenes entre los que se repartieron 12.467 euros. Otros 35 se quedaron fuera por no cumplir los requisitos.

Para contribuir a la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 34 años, el Consell aprobó una partida de 50.000 euros destinados a ayudas de alquiler de vivienda. Se concedieron 38 de entre 360 y 1.920 euros con una suma total de 38.112 euros.