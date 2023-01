Han pasado cuatro meses y el Congreso Terraplanista celebrado en Ciutadella sigue dando que hablar, ahora en Youtube. Un canal de parodia, Rhecky donde hacen «entrevistas surrealistas» para un supuesto portal llamado Rhecky News International Channel, publicó este domingo un vídeo entrevistando en tono irónico a los asistentes de este congreso, para que los terraplanistas cuenten el «por qué nos están engañando» y que «nos abran los ojos», comenta en tono jocoso.

FLAT EARTH, BABY 🫳🏻🌎



Nueva entrega de RHECKY NEWS🦅🇺🇸 Acudimos a un congreso de TERRAPLANISTAS para que nos abran los OJOS.



VÍDEO COMPLETO➡️ https://t.co/BWg7LNGNnV pic.twitter.com/txN3t2vYg8 — Rhecky (@rheckyem) January 22, 2023

Como se puede imaginar, en el vídeo relucen todo tipo de perlas, del tipo «pensar que la Tierra está girando sobre un eje imaginario no lo ha podido demostrar nadie», o cuando un asistente le pregunta al supuesto presentador si nota que se mueva algo u otro que afirma que «veo más coherencia que sea plana que sea una bolita dando vueltas en el espacio». También se ha colado en una de las entrevistas el actor Juan Cuesta, el de que ‘Aquí no hay quien viva’, del que el reportero lo presenta como el creador del heliocentrismo.

JUAN CUESTA es el CULPABLE de que la gente crea que la Tierra es ESFÉRICA

➡️https://t.co/BWg7LNHldt pic.twitter.com/cS5cMeiu2D — Rhecky (@rheckyem) January 23, 2023

El presentador también habla con uno de los ponentes del Congreso Terraplanista, que incluso niega que sea posible que algunas veces se haya podido ver Mallorca desde Barcelona. Es más, algún asistente dice convencido que la Reina de Inglaterra no era humana.

El vídeo, de una duración unos siete minutos, ha sumado en poco más de 24 horas unas 3.800 reproducciones. El canal de Youtube en cuestión, Rhecky, cuenta con más de 28.000 suscriptores y está gestionado por un youtuber menorquín, Raúl Fernández.

Fernández, de 24 años de edad y natural de Maó, estudió Comunicación Audiovisual y abrió el canal hace siete años. No obstante, no fue hasta hace un año que lo impulsó de verdad, con la ayuda de un compañero, con el que edita y cuelga vídeos parodiando a otros youtubers, además de una serie de entrevistas surrealistas que no tienen desperdicio, siempre grabadas en Menorca.

En total, Rhechy ha subido más de un centenar de vídeos, algunos célebres como la parodia al youtuber Jordi Wild que le ha reportado cerca de 400.000 reproducciones

En cuanto a las irónicas entrevistas, destacan una en Fira Arrels del año pasado, donde incluso habló con el cocinero Joan Roca.

U otras entrevistas como las que hizo a los asistentes a la feria de la cultura japonesa que tuvo lugar el pasado julio en el recinto de ferial de Maó.

También hizo su aparición en la gala de los Premios Max en el Teatre Principal de Maó.