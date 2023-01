Elsa Salom Antonio, joven mahonesa de 22 años, disfrutó el martes de una experiencia singular en la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ella fue una de las seis jóvenes periodistas distinguidas con el Premio Extraordinario del Grado de Periodismo, el galardón que reconoce a los seis estudiantes que concluyeron la carrera en junio con las notas más altas de su promoción.

Por otro lado, Elsa observó desde una atalaya privilegiada el escrache que un numeroso grupo de estudiantes le hizo a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, también periodista licenciada en esta Facultad, que fue distinguida en ese acto con el premio de Alumno Ilustre junto a otros profesionales de prestigio.

«Es una pena que al final lo único que se ha destacado ha sido el escrache a la presidenta y no el hecho de que de esta universidad pública salen periodistas brillantes como los que recibieron el premio», señala Elsa, en referencia a Arturo Pérez Reverte, Almudena Ariza o Ángel Expósito, entre otros.

La joven periodista mahonesa, posa junto a todos los distinguidos, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, el martes en la Universidad Complutense | T.C.

La joven mahonesa desconocía que había obtenido este galardón por sus calificaciones hasta que la Universidad se lo comunicó en noviembre. Habituada a notas altas en su trayectoria académica, Elsa Salom cursa en la actualidad el Máster de Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la Universidad Rey Juan Carlos, también en Madrid. «Fue una satisfacción pero siempre he estudiado mucho, me lo he currado», apunta sonriendo.

Aunque ya no asiste a la Complutense, tiene amistades que sí continúan allí, por lo que sabía que se estaba organizando un boicot a Isabel Díaz Ayuso, desde la Facultad de Ciencias Políticas, con una profesora como cabecilla. Se enviaron correos a los estudiantes para que reservaran plaza en el acto y luego no se presentaran dejando sola a la presidenta, lo que no sucedió.

«Desde las 9 ya había concentraciones en el exterior con pancartas contra ella y muchos policías en los accesos, incluso con un helicóptero sobrevolándonos». Cuando la presidenta entró a la Facultad arreciaron los gritos de fascista y asesina a cargo de decenas de estudiantes, mientras otro grupo, posiblemente de Nuevas Generaciones del PP, gritaba «fuera los comunistas».

El acto transcurrió con normalidad mientras se entregaban las diversas distinciones de grado, doctorado y alumnos ilustres. Cuando Díaz Ayuso fue presentada por el rector «varios profesores y algunos estudiantes abandonaron la sala», advirtió Elsa.

Fue el discurso de la joven que obtuvo la mayor calificación, Elisa María Lozano, el que ha trascendido, por su arenga deslabazada contra la presidenta. «La compañera dijo que hablaba en nombre de los estudiantes pero yo no me sentí representada por ella», señala Elsa. «Creo que perdió una excelente oportunidad para hacer un manifiesto bien argumentado porque hay motivos para criticar la gestión pública de Madrid en la universidad, y en cambio perdió los papeles por la forma en que se expresó», añade la joven mahonesa.