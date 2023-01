Si usted está al día de la actualidad del mundo tecnológico, seguramente habrá oído hablar en los últimos meses de ChatGPT, la última sensación sobre el avance de la inteligencia artificial. Desarrollado por la compañía norteamericana OpenAI y lanzado a finales de noviembre, ha asombrado a medio mundo.

Pero, ¿qué es? Es un chatbot basado en un modelo de lenguaje generado por inteligencia artificial. Para decirlo más claro: es un chat, con el que podemos hablar con esta 'máquina', en diversos idiomas, por ejemplo castellano y catalán, sobre cualquier tema. El avance que ha significado es porque es capaz de generar texto de manera humana, y bien natural: puede responder preguntas, traducir idiomas, escribir contenido.

¿Por qué es importante? Porque puede mantener una conversación con cualquier persona dando tanto respuestas concisas como desarrolladas. O puede generar cualquier texto que se le pida: desde resumir un libro, explicar de qué va una película, o incluso componer por ella misma un poema o una canción, por ejemplo. Algunos apuntan que esto lo hace útil para una variedad de aplicaciones, como la creación de chatbots, la generación automática de contenido, la traducción automática y la atención al cliente.

Para ello, ha sido programada y entrenada con más de 175 millones de parámetros. Ha extraído la información a partir de miles de artículos, libros o conversaciones, y también de todo el universo que existe en Internet. Miles y miles de datos, que le han servido para entrenarse, tanto en conocimientos y en sintaxis, así como su capacidad para hablar en cualquier idioma. Y además el sistema crea estadísticas para poder predecir qué palabras debe juntar para elaborar una frase concreta, y así responder de forma natural.

Tanto ha sido el 'boom' que supuso su lanzamiento que al cabo de pocos días el chat ya tenía un millón de usuarios. De momento es una aplicación gratuita y cualquiera puede usarla, yendo a la página web de la compañía. El truco está en que cuanto más gente la use, más capacidad tiene de aprender y mejorar los resultados.

OpenAI es una compañía nacida en 2015. Aunque se marchó después, entre sus fundadores contó con Elon Musk, el hombre más rico del mundo y desde octubre es polémico por la gestión desde que es propietario de Twitter. Entre sus accionistas está Microsoft, y en los últimos días ha anunciado una inversión «multimillonaria» porque ve futuro en la inteligencia artificial. Google, por su parte, ha activado el código rojo porque con este avance ve peligrar su dominio en el mercado de los buscadores.

¿Qué sabe de Menorca?

Cabe precisar, pero, que no todo lo que dice el chatbot es correcto y que no siempre acierta. Por esto, hemos querido ponerle a prueba y le hemos preguntado cosas sobre nuestra Isla. Ya hemos mencionado que la información la extrae de diversas fuentes, y que no siempre es correcta o está actualizada. En su caso, se puede indicar a la máquina que el dato proporcionado es incorrecto.

Hemos preguntado en primer lugar cuántos municipios tiene la Isla. Y no, no ha acertado. Parece que la máquina no se ha actualizado desde el siglo XIX, cuando dice que Es Migjorn dependía de Ferreries. En realidad no fue hasta 1989 que se separó de Es Mercadal.

Le hemos preguntado quiénes son los alcaldes de Menorca. Aquí cabe tener en cuenta que ChatGPT no se moja con información actual: solo se proporcionaron datos de hasta 2021.

Nos vamos de turismo. Le preguntamos sobre los principales sitios a visitar en la Isla. En esta ocasión, se ha adelantado al futuro: ya dice que los talayots son patrimonio de la Humanidad...

Le cuestionamos ahora sobre la gastronomía. Entre sus respuestas, el 'frito de cordero' o el 'cocido de garbanzos' no es que sean muy menorquines...

Vamos a afinar más y le pedimos cuál es el origen de la salsa mahonesa. Otro error: dice que proviene de los británicos...

En esta ocasión, hemos marcado la respuesta como incorrecta y volvemos a preguntarle. Ahora sí, acierta más, porque el origen es francés:

Ya que estamos sobre historia, le pedimos los años en los que la isla fue dominada por los británicos en el siglo XVIII. No acierta la respuesta final: dice que estuvo bajo su poder hasta 1805, cuando en realidad fue el Tratado de Amiens de 1802 que puso su final.

Volvemos a la actualidad. Le interrogamos sobre las fiestas de Menorca. Juzguen ustedes mismos: no acierta ni una. Surrealista.

Vamos a comprobar si sabe más sobre las fiestas: le preguntamos qué sabe de los caixers y el papel de los caballos. Otra vez, una respuesta surrealista.

Le pedimos sobre la Reserva de la Biosfera. Esta vez sí, acierta más.

Bueno, vamos a permitirle una licencia y que sea más creativo: nos ha escrito un poema inspirado en los paisajes y playas de Menorca en catalán.

Ustedes mismos saquen su propia conclusión...