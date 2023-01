El presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Menorca, Miguel Ángel Sicilia, se muestra muy crítico con la falta de visión demostrada por los sucesivos gobiernos a todos los niveles y que ha llevado al problema actual de vivienda en Menorca.

«Los adolescentes de ahora ya saben que no se podrán emancipar, y eso es porque hace 15 años los políticos no hicieron lo que se necesitaba». Sicilia reclama un Plan de Vivienda para la Isla. «Nadie hace un plan a 15 o 20 años vista y Menorca necesita generar vivienda, o si no los precios seguirán subiendo y los jóvenes se irán», afirma, al mismo tiempo que subraya que «las promociones no pueden ser viables económicamente, porque no se permiten alturas, con estas densidades habrá menos vivienda y la que haya será más cara».

De este modo, la vivienda unifamiliar se vuelve el negocio más seguro para los constructores. Y aunque para el cliente local algunos precios sean inalcanzables, «Menorca sigue siendo más barata que otros lugares» para un tipo de inversor de nivel alto, ahora mismo mayoritariamente francés y, entre los nacionales, de Madrid, Barcelona o el norte de España. «La pandemia hizo que muchos compraran viviendas aquí, para teletrabajar», recuerda.

Por otro lado, suenan de nuevo las quejas por la inseguridad jurídica y la lentitud administrativa. «Si tardan 16 o 18 meses en darte una licencia y luego tienes que construir una promoción, vete a saber en qué situación estarás cuando acabe todo, la incertidumbre es alta», opina José Pons, de la inmobiliaria Bonnin Sanso. «Menorca es una plaza complicada para un promotor y hay mucho suelo urbano que no se puede edificar por limitaciones normativas».