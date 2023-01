La consellera de Movilidad del Consell, Montse Morlà no se ha cortado nada en decir lo que piensa de Certio, la empresa concesionaria de la ITV, por el colapso que hay en las estaciones de Maó y Ciutadella, lo que está generando demoras en las citas y ha sido motivo de una sanción del Consell por incumplimiento de contrato.

Morlà, en una entrevista en Cope Menorca, ha calificado la situación de «espantosa». Ha reconocido que los retrasos en las citas han llegado a los tres meses, cuando el contrato estipula un máximo de una semana. De hecho, este es el principal motivo de la sanción de 9.000 euros impuesta a la empresa, que «aún no ha pagado», más los 3.000 euros diarios impuestos como multa coercitiva, y que está recurrida por la empresa.

La consellera reconoce que desde la apertura del expediente los retrasos en las citas han ido a menos, pero aún se sitúan entre las dos y tres semanas. Además se han vivido situaciones «insostenibles», como el pasado viernes cuando en la estación de ITV de Ciutadella hubo colas de cerca de 20 coches esperando, lo que hizo que algunos conductores tardaran hasta dos horas en pasar la ITV.

Toda esta situación, relata Morlà, es por la falta de personal. «La empresa dice que le cuesta encontrar personal», afirma la consellera, que atribuye estas dificultades a que «las condiciones laborales no son las adecuadas». Asegura que «paga justo lo que dice el convenio» y eso hace que sea muy difícil lograr trabajadores cualificados. De hecho, la ITV de Maó ahora no dispone de director y en los últimos meses han pasado hasta tres personas diferentes en el cargo, siempre según Morlà.

En Ciutadella, la cosa no está mejor. Desde principio de año cuenta con dos inspectores menos, lo que «hace inviable seguir con las citas». De allí, el colapso del pasado viernes. Incluso las trabajadoras ante el colapso han tenido que llamar a los conductores para anular citas, y lo más sorprendente que «lo han tenido que hacer con sus propios teléfonos», denuncia la consellera.

Morlà ha decidido no pasar ni una. Cada vez que se produzca una situación similar, se ha propuesto llamar a los responsables de la empresa a nivel nacional, para explicar lo que está pasando en Menorca. Y ya lo hizo, el pasado viernes, relata la consellera.

Nuevo contrato

La consellera asegura que desde el Consell se hará todo lo posible para encontrar una solución, pero admite que no es fácil. El contrato con Certio se le acaba a finales de 2023 y si el Consell no ha sacado a tiempo la nueva licitación no le quedará otra que prorrogar la concesión a Certio. «Lo último que quiero es prorrogar el servicio a una empresa que está gestionando mal las estaciones de ITV, pero la administración tiene un proceso», se lamenta, a la vez que admite que «a lo mejor se tendrá que prorrogarle porque Menorca no se puede quedar sin este servicio». No obstante, apunta que el Consell sigue trabajando en la redacción de los pliegos de licitación, porque es necesario, a tenor de lo que ha pasado, modificar algunas condiciones.