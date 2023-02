El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, agradeció en su intervención ante el Parlament el gesto de sus compañeros de partido en el Consell insular en abril del año pasado, a quienes bautizó como «héroes de la biosfera, diez personas dispuestas a renunciar a la silla» que se plantaron ante lo que afirmó fue un intento del Govern de «interferir» en la norma que nacía en el Consell, «si no fuese por ese gesto no tendríamos hoy esta ley», aseguró.

[2]⏩Però abans, un petit recordatori... Aquesta llei NO hauria existit si no ens haguéssim 'plantat' el mes d'abril⏩https://t.co/UVCU2rufyX — Més per Menorca (@MesperMenorca) February 1, 2023 Según Castells, la nueva ley «es incómoda por innovadora» y su redacción generó tensiones no solo entre derecha e izquierda, sino también entre centro y periferia, «cuando el Govern intentó interferir el pasado abril». El diputado de Més destacó que «se pudo conjurar que el Govern limitase la ley antes de salir del Consell» gracias al plante de Més cuando Mora aplazó el pleno.