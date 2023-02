En Menorca la figura del trabajador fijo discontinuo no es para nada una novedad. El sector del calzado hace años que la utiliza, lo que ha permitido a las empresas disponer de sus empleados de forma intermitente en función de las temporadas y mandarlos al paro los meses que no hay trabajo. Y en el sector servicios, pasa lo mismo y más en una economía como la de Menorca con una temporada turística de medio año, donde miles de trabajadores están contratados con esta modalidad.

Pero ahora, hay más fijos discontinuos que nunca. Se trata de una figura al alza y que está dando mucho que hablar, sobre todo a raíz de la reforma laboral, en vigor desde marzo, que obliga a las empresas a contratar con esta modalidad con el objetivo explícito de limitar el abuso de la contratación temporal fraudulenta. El auge de la contratación indefinida discontinua, además de alterar las estadísticas del paro (ya que el fijo discontinuo no cuenta como parado pese a que durante algunos meses del año no trabaje e incluso cobre prestación), supone una mejora laboral para aquellos trabajadores como los temporeros, puesto que se les garantiza una vuelta al trabajo.

Casi un año después de la entrada en vigor de la reforma laboral analizamos cómo ha afectado al mercado laboral y concretamente a los fijos discontinuos.

¿Cuántos fijos discontinuos hay ahora en Menorca?

Para contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta que de fijos discontinuos hay dos tipos, los que están en activo (es decir, trabajando) y los inactivos. Los datos de Seguridad Social solo publican los fijos discontinuos dados de alta en ese momento. Y según los datos de afiliación a la Seguridad Social a finales de diciembre pasado en Menorca había 2.725 fijos discontinuos. Son 751 más que los que había hace un año, con un aumento del 38 por ciento. Por sectores, la hostelería es la que concentra un mayor número (825); seguido de la industria manufacturera (559); el comercio (394); la educación (227); y la construcción (166).

¿Cuántos había en temporada alta?

A finales de junio, al inicio de la temporada alta, es cuando se concentra el mayor número de indefinidos discontinuos en Menorca. Había un total de 13.533. Si se compara con un año atrás, son 6.600 más, es decir, prácticamente el doble, debido principalmente a los efectos de la reforma laboral y también a las buenas expectativas de la temporada turística. Por sectores, un total de 8.565 fijos discontinuos trabajaban en la hostelería; 1.697 en el comercio; 838 en la industria manufacturera; 784 en actividades administrativas; y 658 en el transporte. Si se compara entre junio y diciembre se aprecia que a finales de año había en activo unos 10.800 fijos discontinuos menos que al inicio del verano.

¿Cuál ha sido la evolución en los últimos años?

En la evolución del número de fijos discontinuos en Menorca, dados de alta en los últimos se observa claramente el efecto de la reforma laboral y el auge de este tipo de contratación. A finales del segundo trimestre de 2009 apenas eran unos 5.000; en 2013 ya pasaban de los 6.000; para rozar los 7.500 en 2018; hasta los más de 13.500 del pasado verano.

La tendencia en la evolución con datos de finales de año, teniendo en cuenta que la mayoría de fijos discontinuos en esta época no están en activo, también es al alza, pero no tanto, ya que la mayoría de indefinidos discontinuos proceden del sector servicios.

¿Qué porcentaje representan los discontinuos?

También hay diferencias sustanciales entre el verano y el invierno. A finales de junio, los fijos discontinuos en Menorca representaban el 43,5 por ciento de los afiliados en el régimen general a la Seguridad Social. Un año antes, no llegaban al 26 por ciento, y en 2009 ni suponían el 20 por ciento. A finales de 2022, por motivos obvios, el porcentaje es mucho menor que en temporada, apenas el 13,5 por ciento del total, pero un año antes suponían poco más del 10 por ciento.

¿Qué ha pasado con los contratos temporales?

Como es evidente, por todo lo dicho, tras la reforma laboral la contratación temporal ha caído en picado. A finales de junio, 2.413 trabajadores en activo tenían un contrato temporal en Menorca, cuando un año antes eran 5.175, es decir, más del doble. Porcentualmente, los temporales representaron el pasado verano el 12 por ciento y los indefinidos más del 87 por ciento. Un año antes, la relación era de 27-73.

¿Y cómo afecta a los datos del paro?

El boom de los fijos discontinuos, como se ha dicho, ha alterado las estadísticas del desempleo, ya que estos trabajadores no se suman a las listas del paro pese a no estar activos e incluso muchos de ellos están cobrando la prestación por desempleo. Por ejemplo, el mes de enero en Menorca el paro bajo un 47 por ciento respecto a un año atrás, cuando no había la reforma laboral. El mes pasado acabó con 2.259 parados registrados, es decir, menos desempleados de los que había en agosto, uno de los meses con más empleo en Menorca.