Médicos intensivistas del Hospital Mateu Orfila han acudido a realizar guardias, las denominadas peonadas, al Hospital de Inca debido a la carencia de especialistas intensivistas en este centro mallorquín.

Inca necesita el refuerzo puntual de médicos de otros hospitales de la comunidad autónoma para cubrir vacantes que hasta ahora no ha podido suplir en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El Área de Salud de Menorca confirmó que médicos del ‘Mateu Orfila’ se han desplazado al Hospital de Inca para hacer guardias de fin de semana, un sistema de colaboración entre hospitales del IB-Salut que permitió por ejemplo a Menorca contar con digestólogos del Hospital de Son Llàtzer cuando no tenía especialistas suficientes. Inca no solo ha recibido el apoyo puntual de médicos intensivistas de Menorca sino también procedentes de CanMisses en Eivissa y Son Llàtzer en Mallorca.

Salud subraya que este tipo de guardias en otros hospitales de la red balear son voluntarias para los médicos y se realizan de manera puntual, siempre y cuando la marcha del profesional para prestar ese apoyo no afecte al servicio de su hospital de origen.