La consellera de Salud del Govern, Patricia Gómez, se ha mostrado confiada en que la aparición de problemas estructurales en el antiguo Hospital Verge del Toro no retrase los plazos de ejecución de las obras que se llevan a cabo en su interior para convertirlo en un centro sociosanitario para enfermos crónicos.

En una respuesta parlamentaria, Gómez ha señalado que en reformas de edificios de estas características «es normal que no se detecten algunos problemas hasta que se llega al fondo de la estructura». La situación descubierta ahora en el Verge del Toro obliga a modificar el proyecto que se lleva a cabo para incluir unos trabajos no previstos inicialmente.

Las fuentes consultadas por ‘Menorca – Es Diari’ al revelar esta información apuntan que el sobrecoste de esta actuación de refuerzo estructural podría rondar los dos millones de euros, que se añaden a los 12 millones en que está presupuestada la obra.

«Lo ideal sería hacer este trabajo de forma simultánea para no retrasar el proyecto», ha valorado Gómez. Las obras, que se iniciaron en septiembre 2022, tienen un plazo previsto de dos años.

Més pide garantizar la funcionalidad

El diputado de Més per Menorca Josep Castells, ha valorado que lo más importante no es cumplir los plazos previstos si no asegurar que el resultado final de las obras cumpla con las expectativas que se habían creado.

«Son problemas técnicos que pueden condicionar los usos que se querían dar al hospital y hay que tomar el tiempo necesario para reorientar estas obras, no queremos que una actuación rápida de urgencia pueda restar versatilidad a este espacio una vez acabado», ha reflexionado.

En relación a las críticas del PP sobre la «negligencia» que supone haber descubierto tan tarde estos problemas estructurales, Patricia Gómez ha dicho que «no sé como se atreven a hablar» después de recordar que en el año 2015 el anterior Govern había renunciado a llevar a cabo ninguna actuación en el 'Verge del Toro' y lo que iba a devolver a la Tesorería de la Seguridad Social.