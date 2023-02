Los sindicatos Satse y Simebal en Menorca están en desacuerdo con la definición de categorías sanitarias deficitarias que ha hecho el Govern, y que por tanto quedan exentas de acreditar el catalán, y desconocen cuántas plazas podrían quedar eximidas de esos conocimientos lingüísticos en Menorca, ni cuántas plazas van a salir para la Isla, ya que la convocatoria del proceso de estabilización de interinos es balear y no está sectorizada por territorios, áreas de salud u hospitales. Tanto los representantes del sindicato de enfermería como el de médicos manifiestan su desconcierto por la categorización como deficitaria, desde una perspectiva balear, de determinadas especialidades, lo cual puede perjudicar a la Isla a la hora de cubrir vacantes de especialistas, del mismo modo que muestran su sorpresa por los cambios en la convocatoria sobre la marcha, debido exclusivamente a la crisis política entre los socios del Govern. «Toda la enfermería en Menorca es deficitaria, es un dato falso que solo lo sea la enfermería de salud mental», criticaron este miércoles desde Satse.

Entre las once categorías definidas por el Ejecutivo balear en las que se exime del catalán figura específicamente la enfermería de salud mental, y no de otro tipo de atención primaria o especializada. Claudio Triay, delegado de Simebal, critica que toda la negociación se ha llevado a cabo en el Parlament, por el conflicto sobre el catalán en la sanidad y la crisis entre PSOE y Més, «pero no se nos ha informado de nada a los sindicatos, ni siquiera saben si ese 10 % de plazas sanitarias deficitarias están exentas para siempre o al cabo de dos años los profesionales deberán acreditar el catalán.