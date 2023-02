El pintor y retratista turco Selçuk Ilhan, afincado en Ciutadella desde 2001, vive desde la antigua capital de Turquía la tragedia del terremoto que ha devastado el sureste de su país. En pleno estado de emergencia, desde Estambul, lo sigue junto a su familia directa, unos padres a quienes visita cada año. Desde ahí, nos ofrece lo que bien podría ser otra forma de retrato. El terremoto de 7,8 de magnitud que sacudió Turquía y Siria el pasado lunes arrojaba este jueves, en el momento de mantener conversación con Selçuk Ilhan, una cifra de 19.000 fallecidos y una impronunciable cantidad de personas heridas.

Selçuk Ilhan en Estambul | S.I.B.

A 12 horas en coche del epicentro de la tragedia, él narra la impotencia y el dolor que le ocasiona, como al resto de habitantes, la devastación en 10 provincias de su país, sin poder hacer nada. «Necesitaría material, equipamiento, ser un profesional de este tipo de rescate ahora mismo». «Demasiado fuerte» para expresarlo con palabras. Quien es experto en pintura realista y retratos, arte que ha convertido en profesión desde las calles de la Ciutadella antiga en verano, tiene ganas de esbozar con sus lápices algunas de las imágenes que han dado la vuelta al mundo y nos han conmocionado. Selçuk Ilhan tiene grabada especialmente la de un padre agarrado a la mano de su hija de 15 años, atrapada entre los escombros. La sacudida ha sido tan fuerte que nada consuela tanto sufrimiento, dice. Sus padres son nativos de Malatya, una de las ciudades afectadas. Allí, Selçuk Ilhan tiene tíos y primos, quienes han vivido en primera persona la tragedia. Esto significa que han yacido durante horas entre los escombros y que han perdido sus hogares, que lo han perdido todo.

El retratista, quien ocupa un puesto fijo en el centro de Ciutadella cada verano | S.I.B.

Hasta dos días sonó el teléfono de uno de los primos, en una búsqueda desesperada de los familiares, la de la casa de Selçuk Ilhan, desde Estambul, incluida, por tener sus noticias. Afortunadamente, fue localizado, debajo de una pared. «No sabíamos tampoco, -dice- a qué hospital fue trasladado».

Capaz de plasmar con la técnica de grafito, en 20 minutos, el retrato de una persona, captando todos los detalles, y con un puesto fijo en la calle cada verano delante de la Catedral, Sel, que es como aquí es conocido, este jueves estaba muy lejos de su trabajo artístico y de su querida Ciutadella estival. Estaba plenamente inmerso en diversas gestiones para sus familiares afectados, reuniendo, además, comida y ropa. «Duele mucho no poder ayudar in situ», manifestaba. Nacido en Ankara en el año 1972, y a pesar de vivir en Ciutadella, nada alejado de su país sentimentalmente, él no recuerda una tragedia similar. La más letal de la región por terremotos en un siglo.