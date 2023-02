La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha asegurado esta semana en el Parlament que la solución planteada inicialmente para ampliar el centro de salud Canal Salat era en altura, es decir subiendo otra planta, porque «es la vía más rápida», pero acto seguido añadió que «se están abriendo nuevas posibilidades ahora con el nuevo Plan General de Ciutadella, estamos en conversaciones con el Ayuntamiento y tenemos reuniones previstas», añadió.

Esta respuesta, ofrecida ante la Cámara a raíz de una pregunta de la diputada del PP, Asunción Pons, sobre el retraso en el proyecto de Canal Salat, contrasta con las explicaciones ofrecidas recientemente por el área de Urbanismo del Consistorio. El teniente de alcaldía de Urbanismo, José López, insistió ayer en que «no tengo noticia de que haya que cambiar algo en el nuevo Plan General» y aseguró que cualquier retoque antes de su aprobación no será sustancial, porque eso retrasaría aún más la entrada en vigor de la norma, cuya revisión no contempla cambios que permitan ampliar en superficie el actual centro de salud de Canal Salat.

El precedente del centro integral de FP

No obstante López recuerda que el Plan General «es una herramienta, no un dogma» por lo que una decisión de rango superior por parte del Govern podría cambiar la situación, abriendo así la puerta a una posible declaración de interés autonómico. «El uso docente del suelo para el centro integral de FP en la antigua estación marítima no se contemplaba y luego se hizo posible en un día», recuerda López.

Esa declaración por parte del Govern ya se ha utilizado para otros proyectos, como el señalado Centro Integral de FP Turística y el Conservatorio Profesional de Música, ambas obras pendientes de ejecutar, así como para los nuevos geriátricos de Es Castell, también pendiente, y de Maó, en marcha.