El comercio de proximidad se alía con el enemigo al que no puede vencer, el comercio digital, y cada día crece el número de establecimientos que son punto de recogida de paquetes. Hay bares, librerías, estancos, barberías, carnicerías, tiendas de regalos, de informática, de deportes, locutorios..., una amplia variedad de negocios que han añadido a su actividad la de ser un punto recogida de los productos adquiridos por internet a grandes cadenas o plataformas de comercio on line.

Se trata de los pequeños comercios de toda la vida, una red que se extiende por todos los pueblos de la Isla y que con este servicio sustituyen a aquel amable vecino que abría al repartidor y guardaba tu paquete cuando llegaba y estabas ausente. Algunos también aceptan paquetes para envíos y devoluciones por parte de los consumidores, un punto a tener en cuenta cuando la compra on line no permite probarse unos zapatos o la imagen del ordenador no corresponde luego con la realidad.

El número de negocios que funcionan como punto de recogida del gigante Amazon se ha multiplicado en los últimos años, es lo que la compañía llama puntos de acceso; también aumenta el número de sus taquillas automatizadas o lockers, que están presentes en gasolineras como la de Repsol en la entrada de Maó, en supermercados como los del grupo Eroski y también en el Suma del Mercat del Claustre.

Algunos de estos comercios mantienen acuerdos directamente con Amazon y otros con las empresas de logística que transportan los miles de pedidos que llegan a Menorca no solo a través de la compañía de Jeff Bezos, sino también de grupos de moda como Zara, Mango, Lefties; páginas web de ventas privadas con descuentos como Veepee (Privalia), plataformas de compra-venta de segunda mano como Vinted, o grandes cadenas de librerías como puede ser Casa del Libro.

Parte de estos puntos de recogida de paquetes trabajan en exclusiva con una empresa de logística como Seur, es el caso de la librería Ca Na Magdalena de Sant Climent, que integró ese servicio entre mayo y junio de 2022. «Nosotros solo tenemos acuerdo con Seur y venimos a entregar unos 30 paquetes al mes de media, hay momentos punta, como Navidad, en que ese volumen crece mucho», explican.

El Bar Peri de Es Migjorn Gran ya hacía el favor de quedarse con paquetería a vecinos del pueblo que no estaban en casa, ahora lo ofrece como un servicio más para la distribución de Amazon y UPS. Se lo ofrecieron a través de la Federación Nacional de Receptores Mixtos (Fenamix), al tratarse también de un punto de venta de lotería. Del mismo modo se sumó a este tipo de convenio el Estanco des Ramal en Alaior, como segunda actividad y a través de Fenamix.

En Ajudes Técniques Maó almacenan y entregan paquetes de diferentes transportistas: GLS, Celeritas, Inpost y Nacex entre otros. Igual recogen un paquete de un cliente de Vinted para la compra-venta entre particulares como entregan los que llegan de Amazon u otras grandes compañías. Pueden mover unos sesenta paquetes diarios. Hace dos años que el servicio funciona en Maó y cuatro en Ajudes Técniques Ciutadella. «Son gigantes, no podemos luchar contra ellos, es la muerte del comercio local», asegura el propietario de estas tiendas. Todas ellas aprovechan el tránsito de mercadería que genera el negocio en internet para que los consumidores entren en sus establecimientos y, tal vez, hagan gasto.