Adolfo Vilafranca es el candidato tras el paso al lado dado por Misericordia Sugrañes. ¿Cómo valora lo acontecido?

—Lo que hubo fue un proceso para la elección de un candidato. Aún no había ninguno designado, aunque es cierto que lo natural era que lo fuera el presidente del partido. Pero no siempre ha sido así, y dentro del proceso pensamos que yo era un buen candidato.

Pero es cierto que todo se enfocaba con Sugrañes a la cabeza.

—Sí, era lo natural, pero se decidió optar por otra vía. No deja de ser un proceso normal en un partido Somos un equipo y, como cualquier organización, tiene sus mecanismos de participación.

Ha hablado con todas las juntas locales? ¿Siente respaldo?

—Con los presidentes, con casi todos, pero no con las juntas. Tenemos un calendario, hemos empezado esta semana por Es Mercadal, para presentarnos, Jordi López y yo, atender sus peticiones y explicar el programa que estamos elaborando, para que puedan hacer aportaciones. Les gusto como candidato.Cuando me lo propusieron, fue uno de los requisitos. Yo no iba a dar el paso si no estaban todos de acuerdo.

¿Se ve con opciones a presidir el Consell? Las encuestas les dejan sin mayoría absoluta.

—Yo estoy animado, por varias razones. A nivel nacional, las cosas no funcionan bien, el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo cosas muy mal: la ley del ‘solo sí es sí’, eliminar el delito de malversación. Podríamos hacer una lista larguísima, la inflación desbocada, la economía no despega. Y Menorca no es una excepción, la carretera paralizada; en Milà hay que hacer informes para saber si se gestiona bien y hay incineraciones que no sabemos si se hacen; la candidatura de la Menorca Talayótica que no se acaba de consolidar; no sabemos qué quieren hacer en el Llatzeret; tenemos Ley de Reserva de Biosfera pero sin dinero; y en Medio Ambiente tampoco vemos qué se ha hecho estos años, con el Plan Territorial Insular (PTI) sin aprobar después de ocho años. Sabemos lo que falla, sé cómo funciona el Consell, tenemos las soluciones y debemos seducir al electorado.

La última encuesta pronostica que el PP se llevará el conseller de Ciudadanos y que podría entrar Vox. ¿Puede ser la llave?

—No lo sé. Nosotros vamos a por la mayoría absoluta para gobernar solos y hacer nuestro proyecto, sin que nos condicionen. Pero si nos toca, habrá que llegar a acuerdos, no nos cerramos, pero hay que ver los límites, no sería a cualquier precio. Ya hemos visto como ha funcionado el tripartido actual, con dimisiones fake.

¿Es positiva la Ley de Reserva?

—Tal como está, tiene pocas cosas buenas. Lo bueno es que, por lo menos, tenemos la ley, algo que propuso el PP, aunque otros salgan con cartelitos y tweets para ponerse medallas. Dijimos de hacerla para dar un paso más con la Reserva de Biosfera, con actuaciones, con un plan de acción, que no se hace con humo, sino con dinero. Y necesitamos financiación para solucionar el tratamiento de aguas, la distribución de agua en los municipios, para un transporte público sostenible y potente, instalaciones de energías renovables. Dinero para lo que el Consell crea necesario, no lo que crea Mallorca.

En materia turística, ¿cómo se puede paliar la masificación?

—Hay que intentar distribuir el número de personas durante más meses, o que venga menos gente, con más poder adquisitivo. Pero sin perder de vista que una parte importante de los menorquines vive del turismo y un objetivo es que tengan trabajo. Hay que encontrar un equilibrio, alargando la temporada; ofreciendo productos alternativos; culturales; con un plan de gestión integral, porque tenemos mucho patrimonio histórico; de gastronomía, porque se ha dado un paso adelante; dar servicios de más calidad, para atraer gente de mayor poder adquisitivo.

¿Qué opina de limitar la entrada de coches a la Isla?

—No estamos en contra de analizar el tema, en Eivissa se hace, pero por vía reglamentaria, con unos estudios, una tramitación, unas alegaciones. Y aquí se había previsto así, pero ahora, con un acuerdo de pleno, podremos decidir si cerramos la entrada. Hay que estudiarlo muy bien, con informes que digan que es viable, y legal, y qué consecuencias tendrá. Porque no se puede limitar con un transporte público en precario, sin contratos. Esto impide que no haya una línea directa de Ciutadella-Aeropuerto.

¿Cómo valora la gestión de carreteras?

—Ha sido un completo desastre, no tiene otro adjetivo. Hemos perdido un convenio de más de 20 millones de euros que tenían que llegar y que quedarán en Madrid. Han gastado dinero con informes y proyectos que no han servido de nada, han quedado en un cajón, porque no han dicho lo que querían. La reforma de Ciutadella a Ferreries era el proyecto del PP, menos una rotonda, y se perdió el carril de tierra que ahora podría conectar el Camí d’en Kane que pasa por Binimoti.

¿Habrá puente en Rafal Rubí si gobierna el PP?

—Los ingenieros dicen que hace falta un enlace a doble nivel, para canalizar mejor el tráfico y conectar caminos que cruzan, que sirven para potenciar las rutas cicloturísticas. Evidentemente, si gobernamos acabaremos el puente.

¿Y la gestión de Milà?

—Hay margen de mejora. Está por ver si la gestión de la concesionaria ha sido correcta, si lo que mostraban las fotos que publicó «Es Diari» eran algo habitual. Pero hay que ir hacia una gestión más sostenible, sin enterrar residuos y valorizarlos para que tengan una salida. En Mallorca los incineran, aunque es más caro, y se tiene que estudiar la planta de biogás. Hay partidos que hacen bandera del ecologismo, pero Milá lo creó el PP y acabó con vertederos como el de Punta Nati.

¿Qué proyectos son preferentes para el próximo mandato?

—Un servicio de transporte público potente; acabar la carretera; lograr la distinción de la Menorca Talayótica, que iniciamos nosotros; hacer un plan insular de patrimonio histórico y turismo; recursos para políticas de medio ambiente; mejoras de urbanizaciones; o mejoras en saneamiento.