La Catedral de Ciutadella acogerá el próximo 22 de abril la consagración y toma de posesión de Gerard Villalonga como nuevo obispo de Menorca. Este día se cerrará la etapa de sede vacante en la que se encuentra la diócesis desde el 12 de marzo de 2022, cuando el anterior titular de la sede episcopal de Severo, Francesc Conesa, tomó posesión como obispo de Solsona. El nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, ejercerá como consagrante principal.

Gerard Villalonga ha participado a las doce del mediodía encuentro con los medios de comunicación en Cal Bisbe, a la misma hora en que el Bollettino del Vaticano publica que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote menorquín nuevo prelado de la diócesis. El obispo electo ha comparecido acompañado por el Colegio de Consultores, que desempeña las funciones de consejo de gobierno de la diócesis y también es la comisión permanente del Consejo Presbiteral.

DOCUMENTO | Lea aquí el nombramiento publicado en el Bollettino del Vaticano

En sus primeras declaraciones, el nuevo obispo ha manifestado que «el trabajo pastoral que me asigna el Papa Francisco para llevarlo a cabo en la Isla donde he nacido constituye una enorme responsabilidad, a la que corresponderé con plena dedicación e ilusión; y al mismo tiempo representa una sincera y gran alegría como menorquín».

«Recibo esta nombramiento con la misma vocación de servicio con la que he trabajado desde el primer día que decidí aportar mi esfuerzo y trabajo desde la Iglesia católica para transmitir y aplicar los valores del Evangelio el bien de la sociedad, en este caso Menorca, donde he realizado los ministerios y funciones pastorales que me han sido encomendadas», ha declarado.

Administrador diocesano y trayectoria



Desde marzo de 2022, tras la toma de posesión del anterior titular de la sede episcopal menorquina, Francesc Conesa, como obispo de Solsona, Villalonga venía desempeñando las funciones de administrador diocesano durante la actual etapa de sede vacante.

Gerard Villalonga Hellín nació en Maó en 1958. Tras estudiar Magisterio, ingresó en el Cuerpo de Profesores de EGB y ejerció la actividad docente en varios colegios públicos como profesor de lengua castellana e inglesa.

Ingresó en el Seminario de Astorga, lugar donde había hecho el servicio militar en 1982 a los 24 años de edad, siendo ordenado sacerdote en 1987 en la Catedral de Ciutadella, quedando incardinado a la diócesis de Menorca.

El seminario de Astorga estaba vinculado a la Facultad de Teología del Norte de España, sede de Burgos. Tras los estudios en este seminario, obtuvo allí el Bachiller en Teología y la Licenciatura en Estudios Eclesiásticos.

Después de tres años como vicario parroquial y delegado diocesano de enseñanza, marchó a Roma, a la Pontificia Universidad Gregoriana, donde consiguió la licenciatura en Derecho Canónico, realizando un posgrado de especialización en Jurisprudencia.

En 1991 fue nombrado vicario judicial de Menorca y párroco de Es Castell. El 2005 es destinado a Ciutadella al ser nombrado párroco de la Catedral y Sant Francesc. Desde entonces también es canónigo y deán de la Catedral de Menorca.

En 2011 fue nombrado vicario general de la diócesis por el obispo Salvador Giménez Valls. Y en 2015, al tomar posesión Giménez como obispo de Lleida, fue elegido administrador diocesano de Menorca por el Colegio de Consultores. Desempeñó las funciones hasta que el 7 de enero concluyó la sede vacante con la ordenación y toma de posesión de Francesc Conesa como titular de la sede episcopal de Ciutadella.