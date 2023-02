Las siete piscinas sin licencia construidas en el agroturismo Torre Vella de Alaior siguen su proceso de legalización y han salvado un escollo importante, al contar este proyecto con el informe técnico favorable del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico sobre el alcance del proyecto, lo que permite al Ayuntamiento continuar con el procedimiento de legalización iniciado.

Se trata de una buena noticia para los promotores, los empresarios franceses Fréderic Biousse y Guillaume Foucher a través de la sociedad HFB Torre Vella, S.L., que además han restituido ya otras irregularidades constatadas por el Consorcio, como la zona de depósitos de agua con porche, cerramientos de madera y cubrimiento de suelo con hormigón.

Sin licencia corto plazo

Superar este obstáculo no implica que los trabajos vayan a obtener licencia municipal a corto plazo pero es un paso adelante, ya que de no contar con el visto bueno del Consorcio, el Ayuntamiento no habría podido continuar con el trámite de legalización. En realidad son dos proyecto, uno para la restauración y legalización de las irregularidades detectadas al margen de las piscinas, como la pavimentación de caminos y terrazas, soleras de hormigón y pérgolas, y el segundo es el que contempla la reconversión de los depósitos o estanques en piscinas.

La inspección de los servicios técnicos del Consorcio confirmó, en septiembre de 2022, que la zona de depósitos de agua con porches (5 metros cuadrados), cerramiento de madera (27,60 metros cuadrados) y cubrimiento de suelo (39,69 metros cuadrados), «ha sido completamente retirado», menciona el informe, así como se retiraron también el generador de la pérgola al sur del aparcamiento y se confirmó la retirada total de la pérgola al sudoeste de dicho parking.

Por tanto, y una vez verificada la restitución parcial de la zona, el Consorcio comunicó al Ayuntamiento de Alaior que no había inconveniente para continuar con la tramitación del procedimiento de legalización iniciado. En cuanto a la conversión de los estanques en piscinas, el proyecto presentado por la promotora al Ayuntamiento fue remitido por este al Consorcio en julio de 2022, y la respuesta también es positiva. Ambos proyectos se ajustan a los actos y usos que son objeto del expediente de infracción urbanística y por tanto, pueden seguir su proceso de legalización.