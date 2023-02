Este no será el primer concurso de ideas para la Escola de Música i Dansa de Ciutadella. Ni el segundo. En las dos décadas que se viene hablando de este proyecto, las sucesivas corporaciones municipales no lograron dar solución a una necesidad que se ha eternizado. El último anteproyecto, surgido de un concurso en 2010 (y que recibió hasta 106 propuestas, incluso del extranjero), no se llevó a cabo porque «no cumplía con el plan especial del casco antiguo», recuerda Cardona. Tras varias legislaturas sin avances, «este mandato hemos elaborado el estudio de detalle y se ha modificado la ficha del plan especial, dos trámites muy lentos».