Más de 100 familias que viven en casas del Camí de S’Hort d’en Vigo, Ses Retxilleres y Camí de Ses Vinyes, de Ciutadella, en el entorno del Camí de Punta Nati, conviven con las molestias derivadas de las obras de conexión entre el parque fotovoltaico de Son Salomó y la subestación de Red Eléctrica en Ciutadella que ejecuta la promotora principal, Island Green Power, con sede central en Londres. Al constante trasiego de vehículos pesados, incluidos los microbuses que transportan a los operarios, se suma la falta de seguridad por el peligro para los peatones, ciclistas o motoristas ante la intensidad y rapidez con que se desarrollan los trabajos.

Las quejas han arreciado en las tres últimas semanas, también trasladadas a la Policía Local por ruidos y retenciones, al incrementarse las incomodidades con la apertura de la zanja para soterrar la canalización de las conexiones. «Apenas hay señales, no se puede pasar a determinadas horas y hay un peligro evidente que por la noche no tiene avisos lumínicos, como les pedimos», explica uno de los vecinos de la asociación del Camí de S’Hort d’en Vigo, un sendero de tierra de uso privado de un kilómetro y medio de longitud.

Cinco días antes del inicio de estos trabajos, representantes de la constructora se reunieron con los vecinos para llegar a un acuerdo que les permitiera acceder por su camino durante el tiempo en que se abría la zanja en el de Punta Nati. La asociación pidió 8.000 euros para reparar los desperfectos cuando acabara la obra y otros 8.000 por las molestias. «Aceptamos pero les pedimos que aportaran los títulos de propiedad y como no lo hicieron buscamos una alternativa que fue hacer un by-pass en el Camí de Punta Nati por el que sí pueden pasar los vehículos en un horario determinado», de 9 a 13.30 y de 15 a 17, explica Sara Barbieri, en representación de la empresa promotora.

Esa alternativa no se ha cumplido «porque por el camino siguen pasando camiones que van a más de 30 por hora, como si fuera suyo, sin ningún respeto; es un milagro que no haya sucedido ningún accidente», señala Miguel Gener, de la misma asociación. Cuestionada al respecto la empresa asegura que distribuyeron el comunicado a todas las empresas subcontratadas para que se abstuvieran de utilizarlo, «y si lo siguen haciendo ya no es bajo nuestra responsabilidad», admitiendo que la situación pueda molestar al vecindario.

La zanja para la conexión entre el parque de Son Salomó y la subestación de Red Eléctrica de Ciutadella que pasa por tramos del Camí de Punta Nati debe estar concluida hoy, aunque el margen se extiende al fin de semana, según explicó la empresa a los vecinos, a riesgo de que sufra una penalización si no cumple..