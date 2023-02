El Ayuntamiento de Ciutadella ha remitido un «requerimiento oficial» a Endesa para que atienda a un acuerdo de pleno que solicita la retirada de torres eléctricas instaladas en el municipio que estén en desuso. Sin embargo, la comunicación a tres sociedades de la empresa, Endesa Energía SA, Endesa Energía XXI y Endesa Red, parece haber caído en saco roto y desde el Consistorio lamentan las dificultades que surgen a la hora de contactar con grandes corporaciones.

El grupo municipal de Ciudadanos reclamó, mediante una moción, más iniciativa por parte del equipo de gobierno a la hora de solicitar a Endesa que cumpla el acuerdo de pleno. Fue ahí donde el concejal de Urbanismo, José López, explicó que el requerimiento se ha remitido por varias vías, incluso recurriendo a miembros de la empresa en Menorca. «Intentamos contactos informales con la persona de referencia» en la Isla, porque «con estas empresas ya no sabes quién lo es». Es así que «remitimos el acuerdo de pleno y contestaron que lo mirarían, que las imágenes eran evidentes, pero no hemos recibido respuesta y no han actuado».

Peligros

Jaume Anglada (Cs) lamentó que «el problema sigue existiendo» y pidió algún paso más, «personarnos donde corresponda, o ¿es que dejaremos así estas agresiones visuales y peligrosas?» por parte de la eléctrica.

José López expuso que, una vez se ha comunicado el requerimiento por la vía adecuada «al organismo donde tenía que ir», desde el Ayuntamiento «seguiremos insistiendo» y, ante la persistencia de Anglada, solicitó al concejal de la oposición que, «si hay otra vía que se pueda abrir, agradecería que me lo dijera».