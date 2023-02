Los consumidores han multiplicado casi por ocho sus reclamaciones a Consumo relacionadas con el servicio de suministro eléctrico durante los últimos dos años, con 108 quejas atendidas el año pasado en el centro insular de Menorca frente a las 47 de 2021 (un 129,7 % más) y las 14 presentadas en 2020. En un ejercicio, 2022, en el que el precio de la luz en el mercado mayorista en España se disparó de media un 88,3 por ciento, la Dirección General de Consumo del Govern ha detectado un aumento de la publicidad engañosa a través de llamadas telefónicas de empresas que ofrecen a los clientes rebajar su recibo de la luz. El año cerró con un precio de 209,69 euros por megavatio hora en diciembre frente a los 111,93 del año anterior, según datos de OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía).

El director general de Consumo, Félix Alonso, destacó este lunes, durante la presentación de la memoria anual 2022, este aumento de reclamaciones relacionadas con la comercialización de la electricidad, y recordó que su departamento solo es competente para actuar sobre el mercado libre, el de las tarifas que ofrecen las empresas comercializadoras, y no el regulado, que se basa en la tarifa PVPC y está ligado al mercado mayorista. Dos factores han hecho que aumenten las reclamaciones sobre el suministro eléctrico: el atasco que se generó en Endesa por una cuestión informática y que hizo que muchos clientes no recibieran sus facturas puntualmente, y la mencionada publicidad engañosa de empresas que, en este contexto de escalada de precios de la electricidad, intentan captar clientes ofreciendo una reducción de la factura sin cambiar de compañía cuando no es así.

En el primer caso, señaló Alonso, «tuvimos reuniones con Endesa y se resolvió», la empresa lo achacó a ‘ruido informático’ y, según el director general, «cuando el consumidor iba a la Junta Arbitral de Consumo inmediatamente le pasaban la factura y lo podía arreglar». En cuanto a las campañas telefónicas para contratar el suministro eléctrico, Alonso subrayó que «dentro de eso hay mucha publicidad engañosa» debido a la lucha de las compañías por captar clientes, y añadió que «muchas de las cosas que te dicen por teléfono Consumo ha encontrado que no son lo que firmas», como por ejemplo, el hecho de estar cambiando de comercializadora aunque te digan que no.

La memoria anual de 2022 se presentó ayer en el seno del Consejo de Consumo. Entre los datos más significativos destacan las sanciones impuestas durante 2022 por un valor total de 1.340.902 euros, la mayor parte del importe corresponde a sanciones derivadas de reclamaciones hechas por los consumidores, 847.600 euros, mientras que el resto proviene de campañas de inspección, 493.291 euros.