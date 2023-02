A l’edat de cent anys, que havia complert el passat 31 de juliol, va morir a Ciutadella Maria Torres Pons, vídua de Jaume Gener Moll, dona de nissaga pagesa, coneguda com na Maria de sa Marjal.

Filla de Xisco Torres Bagur i Maria Pons Bagur, va néixer el 31 de juliol de 1922 a s’Hort des Fasser, situat al camí de ses Truqueries. Explica Adolf Sintes que dels sis al nou anys va anar a escolar a ses monges des carrer de ses Andrones i també a can Diego Gelabert, però als nou anys, acomplert el ritual de l’adolescència amb la primera comunió, començà a treballar.

Matí i capvespre anava al Camí de Maó, a ca sa Milionària, per a fer feina amb una dona que folrava talons. Amb un mocador gros de feixina traginava els talons. Rebia una pesseta i mitja cada setmana. Quan ho donava a sa mare, aquesta deia: «tenc sa carn des diumenge», la carn d’olla que comprava a ca na Nena Miret per una ‘coronnària’, 1,25 pesetes.

El 1934 son pare llogà Son Catlar. De 1934 a 1964 Maria Torres va viure a quatre llocs de Ciutadella, situats a prop de l’ermita escola de Sant Joan de Missa. Els diumenges complien amb el precepte religiós a Sant Joan de Missa. A Son Catlar rebien la visita de l’apotecari i arqueòleg Gabriel Martí Bella (1984-1970), que anava a estudiar el poblat prehistòric situat en aquest indret. L’agost de 1945 son pare entrà al lloc veí de Son Alzina. El mes següent Maria Torres es va casar amb Jaume Gener Moll (1916-1999), al lloc de Sa Cova. Transcorreguts quinze anys, van fer el canvi per sa Marjal Vella, on hi van fer quatre anys i va néixer el seu fill Pau. Ja havia nascut la primera filla, Maria Gener Torres.

Maria i la seva família van deixar sa Marjal pels problemes de salut dels seus pares, i llavors va obrir una botigueta de queviures a l’entrada de la mateixa casa on va viure a Ciutadella, al carrer de Santa Rosalia.

Els familiars de Maria Torres Pons la defineixen com a «dona generosa, sempre pendent de la seva família i dels veïns del carrer de Santa Rosalia, carrer on va néixer i va morir i on va tenir durant molts anys una petita i modesta tenda de queviures». Expliquen que «ses portes de casa seva sempre obertes per rebre gent i conversar mentre ha pogut sobre el camp, costums i tradicions de Menorca. Fins dos dies abans de morir va llegir cada dia ES DIARI Menorca i mentre es papà va ser viu passaven ses estones comentant ses notícies i articles».

Maria Torres Pons va patir, el 5 de maig de 2022, la mort del seu fill Pau, que va ser president del Cercle Artístic de Ciutadella, fotògraf dels indrets, els monuments i paisatges de l’Illa, i investigador de la cultura menorquina.