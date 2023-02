Una de las novedades de la «Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI», una vez se publique en el BOE y entre en vigor, es la autodeterminación de género para mayores de 16 años.Quiere decir, poder cambiar el nombre en el DNI y también la F (femenino) o M (masculino) en el apartado del sexo solo con tener los dieciséis y querer cambiarlo, sin necesidad de presentar -como hasta ahora- informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género. «Sufrir disforia de género es la incomodidad, ansiedad o angustia que sienten las personas cuya identidad de género no se corresponde con la del sexo asignado al nacer», apuntan.

Alejandro dice que es muy importante cambiar los documentos porque «si no lo has cambiado, luego te ven físicamente y no corresponde. He tenido bastantes problemas al pagar con tarjeta y cosas así y luego el seguro de coche, de moto... tienes que cambiarlo todo tú». Por su parte, M. Pau también cree que es un paso muy importante porque «al menos te sientes respetado o respetada por el entorno. Tener el nombre que quieres te da la sensación de ser una parte integrada en una sociedad que aparentemente se esfuerza».

Tampoco se requerirá estar en un proceso de hormonación, ni aportar otras pruebas ni testigos, solo la voluntad de la persona: la autodeterminación.