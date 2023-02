Los representantes de Més per Menorca -entre ellos, Josep Juaneda, candidato a la presidencia del Consell, y Josep Castells, candidato al Parlament- se han reunido este viernes con algunos miembros de la Plataforma de Pensionistas para tratar las reivindicaciones del colectivo y recogerlas en propuestas para plantear a las diversas administraciones.

En concreto, los menorquinistas han preparado una propuesta ante el Consell y el Parlament que pide la revalorización del importe de las pensiones en función del IPC acumulado interanual, así como el incremento del importe de las pensiones mínimas para equipararlas al salario mínimo interprofesional y, al mismo tiempo, la subida del importe del salario mínimo interprofesional hasta el 60 por ciento del importe del salario medio.

Asimismo, la propuesta reclama la supresión de la brecha de género en salarios y pensiones, una auditoría de la Seguridad Social, eliminar todos los recortes en los derechos de los pensionistas de las reformas del 2011, del 2013 y del 2021 y la supresión de los planes de pensiones privados de empresa financiados con recursos de la seguridad social.

Finalmente, se solicita no incrementar los años de cotización para el cálculo de la base reguladora de las pensiones y hacer las modificaciones necesarias para volver al periodo de cálculo previo a la reforma de las pensiones del 2011, fijado en 15 años.

«Solo han subido un 8 %»

El candidato a la presidencia del Consell de Menorca, Josep Juaneda, ha recordado que «las pensiones de Baleares son las más bajas de toda España» y ha destacado que «no puede ser que el coste de la vida suba cada día y las pensiones solo hayan subido un 8 por ciento, las pensiones tienen que subir en la misma proporción que los precios».

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Biel Martí, ha señalado que después de cinco años, siguen con sus reivindicaciones. «Pedimos unas pensiones dignas para todo el mundo, sobre todo para los que todavía no son pensionistas», ha dicho antes de añadir que «con el nivel de vida de hoy en día, la subida del 8,5 por ciento no nos salva para tener unas pensiones dignas, por esto no podemos dejar de salir a la calle, puesto que estas políticas que se aplican actualmente no son suficientes».