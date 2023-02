El reconocimiento, la valorización y difusión de los vestigios de las defensas republicanas de la guerra civil en Menorca será objeto de debate en el Parlament balear a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) de Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y el PSIB-PSOE, y que el diputado Pablo Jiménez defenderá en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. La proposición tiene como finalidad no solo recuperar este patrimonio militar, sino darle protección y categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), en los casos en los que se considere que son elementos de especial interés y representativos de esta parte de la historia menorquina.

La Conselleria de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, que dirige Pedro Yllanes, tiene ya presupuestada para 2023 la elaboración de un estudio sobre los restos militares de la contienda civil en la Isla, una guía que se reclama también a través de la PNL en la Cámara balear. El diputado menorquín Pablo Jiménez afirmó este viernes que es necesario catalogar los vestigios militares de la guerra civil «porque es un patrimonio cultural tan importante como La Mola o Sant Felip y sería una pena perderlo», y añadió que muchos de esos restos, generalmente diseminados por la costa –desde donde se repelían los ataques de la aviación fascista–, no son conocidos por una gran parte de la población, por lo que aboga por un trabajo de recuperación pero también de divulgación. La proposición de los grupos de izquierda insta al Govern y al Consell, en colaboración con el Ministerio Defensa, a catalogar los restos y considerar los más representativos como BIC; también a llevar a cabo el estudio comprometido en los Presupuestos Generales de 2023. Historia En la iniciativa parlamentaria el diputado de UP recuerda que durante la guerra civil, Menorca fue la única isla del archipiélago que permaneció fiel al gobierno legítimo de la República. Por ese motivo sufrió duros bombardeos desde Mallorca por parte de la aviación fascista italiana, aliada de los militares golpistas. Este hecho y el peligro de un desembarco fue lo que motivó que a lo largo de la costa menorquina se desplegaran sistemas de defensa. Todo este patrimonio carece de una catalogación completa. La PNL menciona el trabajo realizado por el historiador y militar Francisco Fornals, en su libro «Defensas militares republicanas durante la Guerra Civil 1936-1939», así como el de la arqueóloga Yaiza Alonso Beltrán, «Arqueología de la fortificación de la guerra civil española en Fornells». Para Jiménez son importantes además dos conceptos, el de arqueología preventiva, que utilizan tanto Joana Gual como Simón Gornés, ambos arqueólogos del Consell, es decir, salvaguardar el rastro del pasado reciente para no perderlo, así como el de «objetos asociados como testimonio de la cotidianeidad», de Yaiza Alonso, que pueden ir desde los puramente bélicos a la ropa, la alimentación, las monedas e incluso grafitis de soldados, todo ello para ayudar a entender la historia y divulgarla. El apunte Los sistemas de defensa antiaérea y para infantería llenan el litoral menorquín El patrimonio que se trata de catalogar, proteger y difundir es extenso y aunque está sobre todo en el litoral, también lo forman los refugios antiaéreos localizados en las ocho localidades de la Isla y en Fornells. Hay obras de fortificación en Cap Negre, Biniarroca, el fuerte de Sant Felip, Bajolí, Son Olivaret, Santandria y Algaiarens. Defensa antiaérea con cañones en Cap Negre, Favàritx, Llucalari, Biniancolla, Binipati y Son Pomar. Defensa antiaérea de costa, consistente en baterías de cañones de diferente calibre y alcance en La Mola, Llucalari, Favàritx, Cap Negre, Milà, Coves Velles, Bellamirada, Cavalleria, Binidonaire, Punta Nati, Bajolí, Artrutx, Son Olivaret y Biniancolla. Además, hay defensas costeras para infantería, básicamente formadas por trincheras, puestos de fusileros, puestos de mortero y emplazamientos de ametralladoras en lugares como Es Grau, Cala Mesquida, Cala Caldés, Cala en Porter, Son Bou, Sant Tomàs, Cala en Turqueta, Son Saura, Cala Tirant y Fornells. Por último, también existen dos líneas de defensivas de interior, una próxima a Ciutadella, una segunda antes de Ferreries y la tercera, entre Alaior y Maó.