El turismo «es una oportunidad, tenemos la demanda y la generación de recursos», aseguró el empresario hotelero José Guillermo Díaz Montañés -en el debate celebrado en el Ateneu de Maó-, quien ha pretendido aplicar un modelo de negocio transversal y aprovechar sinergias con otros sectores. Sin embargo, «llevo cuatro proyectos fracasados», reconoció, en su experiencia por incorporar el campo a ese negocio.

Aludiendo en primera persona a la responsabilidad sobre ese fracaso, lamentó «no ser capaz de generar producto local para el consumo de toda la temporada turística, sí me llega en los primeros meses, pero no durante julio y agosto», los de más afluencia y consumo, en los que no ha logrado asegurarse la provisión necesaria.

Resultaría innecesaria la obligación por ley de ofrecer un mínimo de productos de alimentación local, si hubiera más capacidad de provisión, que es una propuesta lógica y defendida desde hace muchos años desde ambos flancos.

«¿Por qué no trabajamos conjuntamente y todos ganamos?», se preguntó, «la industria turística es transversal, se pueden generar muchos modelos de negocio atractivos sin necesidad de crecer más turísticamente», explicó en el debate.

Entiende que eso es lo que puede transformar realmente la economía. Puso el ejemplo de Mabrian, «la tecnología en el sector está avanzando muchísimo, ese es un negocio nacido en torno al turismo y una manera de atraer talento», precisó.

También hay tecnología para vincular más a otros sectores, explicó desde su empeño particular por incorporar el sector primario al turístico. En su opinión existen medios y las circunstancias son favorables, se trataría de establecer una mejor planificación y aplicar la tecnología disponible.

La experiencia la llevó a otros ámbitos con la idea de involucrar más iniciativas locales con otras industrias como el agua y los residuos. Destacó los avances ambientales como la circularidad que la actividad hotelera ha venido poniendo en marcha.