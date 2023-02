Un nuevo conflicto se gesta en el sector de la recogida de basuras y limpieza viaria debido a que los trabajadores de FCC en Maó, Alaior y Es Castell, según denuncian los sindicatos UGT y CGT, no han cobrado las subidas salariales comprometidas en el acuerdo que alcanzaron con la empresa en el año 2019. Fomento de Construcciones y Contratas prometió que aplicaría el aumento —un 7,1 por ciento en cuatro años, más el IPC—, una vez concluyeran las contratas en marcha y se iniciaran las nuevas, pero eso no ha sido así, afirman los representantes de los trabajadores, quienes critican también la actitud de los ayuntamientos, que «se hacen el longui» con el 1 por ciento anual que prometieron añadir para mejorar los sueldos de los empleados del sector.

Todo ello para frenar una huelga indefinida que estaba convocada en pleno mes de agosto de 2019 y que no llegó a realizarse debido a la firma de unas mejoras que ahora no se cumplen, critican los portavoces de la plantilla. Cabe recordar que el sindicato CCOO sí apoyó la huelga de octubre de 2021 que dejó contenedores llenos y basura sin recoger y que se originó por la negociación de un convenio colectivo autonómico que, según UGT y CGT, no beneficia a los trabajadores menorquines, porque el convenio que se logró en la Isla, vigente hasta diciembre de 2024, contiene mejoras, no solo salariales, sino de condiciones de trabajo, que el provincial no incluye.

Las nuevas contratas de recogida de basura en Maó y Es Castell empezaron en julio de 2022, sujetas al convenio de empresa, pero todavía sin hacerse efectiva la subida en los sueldos, denuncian los trabajadores. La nueva contrata de limpieza viaria en Maó comenzó el 1 de diciembre de 2022, y antes, el 27 de octubre, se inició la de limpieza viaria en Alaior, pero tampoco se aplican las subidas. El pliego de condiciones de la limpieza viaria de Alaior se ajusta al convenio con FCC, pero la empresa aplica el provincial, con tablas salariales hasta 2028 que no contemplan el IPC o el plus de antigüedad, mientras que el pliego de condiciones del servicio de limpieza viaria de Maó, se ajusta al convenio autonómico, algo que recriminan los trabajadores de FCC al ayuntamiento.

Trabajadores y empresa siguen inmersos en la negociación «cuando el convenio ya está firmado», alegan desde UGTy CGT, y FCC intenta modificar las condiciones pactadas, por ejemplo, la subida del IPC. También intenta aplicar el convenio provincial frente al de empresa, señalan las fuentes sindicales, «quieren dejarlo sin efecto y eso supone una pérdida de derechos», entre ellos, el pago del 100 por cien de la nómina cuando un empleado está de baja.

Ante esta situación, continúan los contactos y en las próximas semanas habrá una nueva reunión entre el comité de empresa y los representantes de FCC. Los sindicatos se plantean ahora acudir a los juzgados o proponer movilizaciones en una asamblea de trabajadores.