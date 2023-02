El Parlament ha tomado en consideración este martes la Proposición de Ley presentada por Més per Menorca para modificar la Ley de Puertos de Balears, a fin de «solucionar el desequilibrio» entre las competencias de puertos y las territoriales y urbanísticas, e incorporar el concepto de capacidad de carga.

El portavoz parlamentario de Més, Josep Castells, ha sido el encargado de defender la propuesta, recordando que el territorio y el litoral «son limitados», y por ello «cabe tener en cuenta la capacidad de carga para planificar todo lo que se puede hacer en el territorio, y acompañar los instrumentos legales y la distribución de competencias a la hora de ordenar estos espacios».

Durante su intervención, Castells también ha hecho referencia a la «confluencia de intereses y de superposición de jurisdicciones que se tienen que resolver», y ha asegurado que en Menorca se dan «problemas serios de conflictividad».

En este punto, ha lamentado que la ampliación del puerto de Fornells se hizo «en contra de la opinión del pueblo». «Ha habido una batalla entre la visión del Govern, obsesionada con esta idea de seguir adelante con la modificación del puerto, en contra de la opinión pública».

Por todo ello, ha afirmado que «hará todo lo posible» para que esto no vuelva a pasar, pasando por cambiar la Ley de Puertos y, más concretamente, algunos de sus artículos, de manera que, a la hora de hacer proyectos, se cuente con el visto bueno de la autoridad de competencia urbanística y territorial.

La posición de los grupos

El primero en intervenir ha sido el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez, quien ha visto «fundamental» el concepto de capacidad de carga náutica «en unas Islas con enorme presión humana sobre el territorio, por la llegada masiva de visitantes y una repercusión evidente en el litoral».

Por su parte, el diputado socialista Damià Borràs ha compartido la idea de revisar la Ley de Puertos, «aunque la revisión no tenga que ser exactamente como lo ha propuesto Més per Menorca». Además, ha manifestado que tienen «dudas serias sobre algunas modificaciones por cuestiones de encaje», aunque ha reconocido «las repercusiones ambientales que generan estas infraestructuras y las actividades náuticas que amparan».

El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, ha asegurado que comparten «la batalla de Fornells», pero ha contemplado que «hacer una modificación de una norma para intentar responder a casos concretos no parece la mejor vía». «La modificación legal se tiene que hacer para el conjunto de Balears y no para casos concretos», ha añadido el diputado, que también ha creído que criterios como el de demanda, «y no solo el de capacidad de carga», se deben tener en cuenta.

En la misma línea se ha expresado el diputado de Ciudadanos Jesús Méndez, quien ha reiterado que «la construcción competencial de la comunidad debe ser un debate en amplio» y no «en base a la solución de pequeñas cosas». En este punto, ha ironizado con que «todo territorio es limitado» y ha destacado que «no es algo consumible, porque el planeta no se hace más pequeño, sino que se transforma».

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha recriminado a Castells que su propuesta «no es buena» porque «obedece a una serie de mantras como crear una especie de subautonomías en cada uno de los consells insulares», a la vez que ha criticado la «turismofobia» de Més y ha cuestionado su idea de «turismo de calidad».

El último en intervenir ha sido el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, quien ha señalado que «esto no va de modelo de puertos», sino de «introducir un concepto que ya está dentro de la evaluación ambiental y la sostenibilidad de todas las políticas que tienen que existir».