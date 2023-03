Tres meses justos. Es el tiempo que queda para que se vuelvan celebrar elecciones autonómicas y municipales, previstas para el próximo 28 de mayo. En estos comicios se renueva el gobierno autonómico, el del Consell, así como el de los ocho ayuntamientos. En Menorca están en disputa 13 consellers insulares, 13 diputados autonómicos (que se eligen por la circunscripción de Menorca) y 114 concejales.

Los partidos ya van confeccionando sus programas electorales y presentando sus candidatos. Las formaciones más grandes y, por tanto, con más posibilidad de retener o llegar al poder, ya tiene escogidos los cabezas de cartel. Es el caso del Partido Popular que ya ha anunciado sus diez candidatos (Parlament, Consell y ocho ayuntamientos); el PSOE solo le falta revelar quien será el número 1 en la lista del Parlament en la circunscripción de Menorca. Més per Menorca también tiene sus líderes en el Consell, en el Parlament y en los municipios de Alaior (donde se presenta junto a Esquerra Unida) y Ciutadella (con la marca del PSM). Unidas Podemos todavía le falta definir quién pone en Ciutadella; mientras que Ciudadanos solo ha anunciado el número 1 del Consell; Vox, al candidato menorquín al Parlament; y El PI todavía no ha hecho público sus cabezas de cartel. En cuanto a las agrupaciones de electores que se presentan en cinco municipios de Menorca, solo se han dado los nombres de dos, los de Ara Maó y Som Es Castell.

El Parlament

Los principales partidos ya han anunciado sus candidatos para presidir el Govern balear. Para el PSOE repite Francina Armengol, que quiere revalidar por tercera vez la presidencia. El PP apuesta por la diputada nacional, la mallorquina Marga Prohens. Unidas Podemos, Antònia Jover; Més per Mallorca, presenta a Lluís Apesteguia; Vox, a Jorge Campos; Ciudadanos, Patricia Guasp; y el PI a Josep Melià.

Estos serían los candidatos mallorquines de los partidos, llamados a liderar sus respectivas formaciones. En las elecciones autonómicas los menorquines votan por la circunscripción de Menorca, donde están en liza 13 diputados. El PSOE de Menorca, igual que Ciudadanos y el PI, todavía no han anunciado su candidato para el Parlament. Sí que lo ha hecho, el PP con el exsenador Jordi López; Més per Menorca, con el diputado Pep Castells; y Unidas Podemos, con la consellera insular Cristina Gómez; y Vox, con su nuevo coordinador, Xisco Cardona.

Consell de Menorca

Para las elecciones del Consell, donde también se eligen 13 representantes, para el PSOE vuelve a repetir Susana Mora, que será la única candidata que repite. El PP, tras la crisis abierta que obligó a Misericordia Sugrañes a dar un paso al lado, presenta al actual conseller Adolfo Vilafranca. Més per Menorca y Ciudadanos también concurren con sus actuales consellers, Josep Juaneda y Eugenio Ayuso, respectivamente; y Unidas Podemos presenta a la directora insular Nati Benejam. Vox no ha hecho público su candidato, aunque sí que ha trascendido que podría ser Maite de Medrano Olives. Y el PI no ha anunciado su cabeza de cartel para presidir el Consell de Menorca.

Maó

El PSOE ha confirmado que el actual alcalde Héctor Pons se vuelve a presentar, mientras que el PP apuesta por el también concejal Mateu Ainsa. Ara Maó, tras la retirada de Conxa Juanola, concurrió con Jordi Tutzó, que fue concejal entre 2015 y 2019. Ni Ciudadanos, ni el PI han hecho público su candidato. Tampoco lo ha anunciado Vox, aunque todo apunta a que Xisco Cardona hará doblete.

Ciutadella

La marcha de la actual alcaldesa Joana Gomila, como número dos a la lista de Més al Parlament, ha obligado al PSM a mover ficha. Ha optado por la actual concejal de Medio Ambiente y Disciplina Gubernativa, Maria Jesús Bagur. El PP, tras no prosperar la opción de Berto Coll, ha decidido presentar a la presidenta de la agrupación local y actual concejal, Juana Maria Pons Torres. El PSOE apuesta por Carol Cerdá, mientras que Unidas Podemos-Gent per Ciutadella no ha hecho público su candidato. Ciudadanos, que representa al extinto partido UPCM tampoco ha desvelado el cabeza de cartel, igual que El PI y Vox, aunque para este último se ha habla de Maite de Medrano Olives.

Alaior

El actual alcalde José Luis Benejam repite como cabeza de lista del PP, al mismo tiempo que se da por finiquitada la experiencia de Junts per Lô, iniciada en 2015. El PSOE se presenta en solitario con Antoni Mir, mientras que Més per Menorca y Esquerra Unida concurren en una coalición liderada por Isa Allés. Nada se sabe de los planes de Ciudadanos, Vox y El Pi, en Alaior.

Es Castell

El PSOE vuelve a apostar por la actual alcaldesa Juana Escandell, mientras que el PP recupera a Lluís Camps, que fue primer edil de Es Castell entre 2011 y 2019. Para Som Es Castell repite el concejal Joan Antoni Serra, mientras que Ciudadanos y Vox no se han pronunciado. Capítulo aparte merecen los partidos regionalistas. El que hasta ahora concejal del PI, Florencio Conde ha anunciado que se presenta al margen del partido, como candidato de una agrupación de electores llamada Independents per Es Castell, mientras que El PI sigue buscando a gente para confeccionar una lista en una de las dos localidades de Menorca donde en 2019 obtuvo representación.

Sant Lluís

La actual alcaldesa socialista Carol Marquès deja paso a la candidata Sílvia Pérez, actual concejal, mientras que Loles Tronch repetirá como cabeza de cartel del PP. En Sant Lluís no se han hecho público más candidatos, ya que ni Volem Sant Lluís, ni Ciudadanos, ni Vox, ni el PI han desvelado sus intenciones.

Es Mercadal

Otro alcalde que no repite es Francesc Ametller, que cede el paso como candidato del PSOE de Es Mercada a Jesús Gomila. Sí que se vuelve a presentar Cristóbal Pons, que liderará otra vez la lista del PP. La Entesa des Mercadal no ha anunciado todavía su candidato, igual que tampoco han desvelado si se presentarán en el municipio Ciudadanos, Vox y El PI.

Ferreries

Joana Febrer también ha anunciado su retirada y la Entesa aún no ha relevado quien encabezará su lista. Es la única formación que ostenta una alcaldía que aún no ha hecho público su candidato. El PP vuelve apostar por el actual portavoz de la oposición, Pedro Pons, mientras que el PSOE recupera como líder al exconcejal Basili Martí. De Ciudadanos, Vox y El PI nada se sabe en Ferreries.

Es Migjorn

El duelo en Es Migjorn será idéntico al de hace cuatro años. La actual alcaldesa Antònia Camps (PP) y la concejal y directora insular Pilar Pons (PSOE) se disputarán la alcaldía. De momento se desconoce si pasará igual que en 2019 y no habrá tercer partido en liza o si Més, Ciudadanos, Vox, o más improbable, El PI, dan el paso y concurren a las elecciones municipales de Es Migjorn del próximo 28 de mayo.