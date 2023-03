El Dia Internacional de las Mujeres se celebrará este año en España un día después del debate en el Congreso de la proposición del PSOE para reformar el apartado penal de la Ley conocida como Ley del ‘solo sí es sí’ y aprobada por el propio PSOE y Unidas Podemos. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual -por su nombre completo- ha reformado no solo el código penal sino una docena de normativas que afectan a las víctimas de delitos sexuales y persigue, como principal objeto, la erradicación de todas las violencias sexuales. En las concentraciones feministas del 8 de marzo y en los actos reivindicativos de estos días también estará presente la polémica suscitada por las más de 600 rebajas de penas y más de 60 excarcelaciones a delincuentes condenados por violencia sexual debido a diferentes interpretaciones de la nueva Ley.

El debate político en Menorca

Este martes el alcalde de Maó Héctor Pons y la concejal de Igualdad Catalina Ferrer presentaban el programa del consistorio para el 8 de marzo destacando la participación de entidades en los actos reivindicativos y la Cursa de la Dona del domingo 12 a beneficio de Aspanob (Asociación de padres de niños con cáncer de Baleares) y Alba (Asociación de mujeres afectadas de cáncer de mama de Menorca). Respecto a la Ley del ‘solo sí es sí’ Pons, secretario general del PSOE en Maó, expone que «tiene una afectación política porque hay un interés en ello, pero el 8 de marzo no es el 25 de noviembre». De todos modos dice que la Ley «ha tenido resultados no deseados, con efectos nada oportunos, nada adecuados, pero también es verdad que la Ley incorpora una serie de cuestiones de las que no se habla que suponen un paso adelante hacia la defensa de las mujeres que sufren violencia. Deberíamos salir de esta politización interesada de la cuestión e intentar resolver estos aspectos sin mezclarlos con el resto de luchas aún necesarias de las mujeres». Y concluye advirtiendo que «queda mucho camino por hacer y que las mujeres tienen papeles fundamentales en todos los ámbitos públicos, políticos... No hay trabajos ni actitudes de hombres o de mujeres, somos iguales».

Por su parte, Cristina Gómez, consellera insular por Unides Podem y candidata al Parlament balear, apunta que esta Ley «era totalmente necesaria y además debíamos adecuarnos al Convenio internacional de Estambul, y aquí sale el tema del consentimiento porque en muchos delitos de agresión sexual, en los delitos contra la libertad sexual y mayoritariamente contra las mujeres, y también niños y niñas, antes se pedía a las víctimas que demostraran que se habían resistido, que si habían cerrado bien las piernas y cosas así» además dice «está comprobado que resistirse puede significar jugarse la vida». Gómez reconoce no obstante que «no esperábamos las consecuencias de revisión de condenas que se están dando, porque era fácilmente interpretable de otra manera. La Fiscalía General del Estado ya dijo que no era obligatorio modificar las penas, pero sí se están produciendo y esta es la parte oscura, pero lo que no podemos es volver al código penal del 95 que era tremendo».

Desde el centro asesor de la mujer del Consell Insular de Menorca, Silvana Rodríguez, abogada en ejercicio, dice que «la Ley es un hito porque implica que la legislación de España eleva todos los derechos que corresponden a las víctimas de violencia de género también a las víctimas de violencia sexual. Por eso es tan importante esta Ley, más allá de todo el debate sobre la rebaja de las penas».