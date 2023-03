Los datos del paro siguen en Menorca siguen en mínimos históricos. El mes de febrero ha acabado con 2.235 parados inscritos, 24 menos que los que había en enero, con un descenso del 1,1 por ciento, y 1.868 menos que los que se registraron un año atrás, con una caída interanual del 45,5 por ciento.

Una bajada que debe interpretarse, por un lado, a que hace un año todavía se notaba el parón de la economía por los efectos de la pandemia, y por el otro, por la entrada en vigor de la reforma laboral, a finales de marzo de 2022, que ha permitido un aumento de la contratación de fijos discontinuos, y por tanto una tergiversación de los datos del paro, ya que este tipo de trabajadores pese a no estar activos (y en muchos casos cobrar el subsidio del paro) no constan como parados en las listas de desempleo. Así no sorprende tanto que el número de parados oficiales que hay actualmente, en pleno invierno, en Menorca es similar al que había en agosto, en plena temporada turística.

En Balears, aunque no así en el resto de España, la evolución del paro en febrero es similar a la de Menorca. En las Islas el desempleo intermensual ha bajado un 1 por ciento y el interanual ha caído un 33 por ciento.

Por sectores, en Menorca, los servicios concentran 1.748 desempleados, por los 218 de la construcción, los 120 de la industria y los 25 desocupados del sector primario.

Contratación

Paralelamente, también se vislumbra una caída en la contratación. En Menorca se rubircaron en febrero 1.294 contratos. Son 47 menos que en enero (-3,5 por cieno) y 317 menos que el mismo mes de 2022 (-19,7 por ciento).

La contratación interanual baja en todos los sectores, siendo más pronunciada en la industria, con un descenso del 36,4 por ciento. En el sector primario baja un 33 por ciento, en los servicios cae un 20,4 por ciento y en la construcción, un -7,9 por ciento.