Creu Roja dejará de prestar el servicio de transporte sanitario en las fiestas patronales del próximo verano. La falta de voluntarios en la Isla con la titulación requerida ha obligado a la entidad benéfica a eliminar este cometido que hasta ahora estaba incluido en el contrato con todos los ayuntamientos, con dos ambulancias y su personal correspondiente.

Victoria Abellà, directora autonómica de Salud, Socorro y Emergencias de Creu Roja en Balears, se desplazó este jueves a Menorca para explicar la situación a los alcaldes en la reunión que mantuvieron en Sant Climent. Abellà señaló que desde el Decreto de Transporte Sanitario de 2012, los que ejerzan esta función han de tener el título de Técnico de Emergencias Sanitarias, es decir, un grado medio de Formación Profesional, con 2.000 horas de clase. Para entidades sin ánimo de lucro, como es Creu Roja, se permitió la excepción a quienes ya ejercieran con anterioridad al decreto, pero los nuevos voluntarios ya han de estar en posesión, al menos, del título de Técnico de Transporte Sanitario.

La situación se ha agravado desde entonces porque los voluntarios que se han marchado no han sido sustituidos por otros que tengan esta certificación. «No es un problema solo de Menorca pero aquí al ser la isla más pequeña, quizás se agrava más», indica la directora autonómica.

La carencia, además, no ha sido subsanada por la Administración ni por la empresa privada. El único curso de TS organizado en la Isla en el último decenio fue en 2019. La pandemia lo interrumpió, por lo que muchos desistieron. En la actualidad hay entre 20 y 25 voluntarios con la titulación exigida, pero a efectos prácticos no son más de 10 los disponibles, «y un curso de estas características con 450 horas de clase, requiere esfuerzo», subraya Abellà. El año pasado Creu Roja tuvo que desplazar a numerosos voluntarios titulados durante el verano para no dejar sin servicio a los ayuntamientos, pero ya no podrá hacerlo este próximo estío.

Creu Roja ofreció este jueves a los ayuntamientos seguir prestando el servicio de equipos de intervención, carpa y personal de coordinación, con médico y enfermeros, pero los consistorios se verán obligados a recurrir a empresas privadas para tener el servicio de ambulancias. Solo en las fiestas de Sant Joan el transporte sanitario seguirá a cargo de Creu Roja hasta 2024 porque el contrato está vigente hasta entonces.