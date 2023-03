Las plazas de aparcamiento de propiedad o alquiler en los centros históricos de Maó y Ciutadella son muy valoradas por los conductores y se ha incrementado mucho la compra-venta en los últimos meses. Actualmente hay pocas plazas en el mercado, con anuncios en internet de un aparcamiento para un coche pequeño en el centro de Ciutadella por 40.000 euros y una plaza en Maó a 53.000, eso sí, para un coche grande y con baño.

Si se busca plaza de alquiler en el centro y según informa José Pons, director comercial de la inmobiliaria Bonnin Sanso, la misión es prácticamente imposible. Los centros de las dos mayores ciudades de la Isla, en la zona delimitada antaño por las murallas, donde proliferan los hoteles de interior, crecen las zonas peatonales, abundan lugares de trabajo de personas que residen en otras poblaciones y son además zonas de comercio, ocio y visitas culturales, disponen de bolsas de aparcamiento que se llenan con rapidez y quien dispone de doce metros cuadrados tiene un tesoro.

Cati Orfila, gerente de Alor Menorca, agencia inmobiliaria, confirma que se han vendido bastantes plazas en el centro de Maó y ahora hay poca oferta en el mercado de compra-venta. Además informa que los aparcamientos se suelen vender de particular a particular y los precios varían muchísimo, no sólo por las características de la plaza en sí, sino por la ubicación y las necesidades del vendedor. Actualmente se pueden encontrar plazas en venta fuera de los centros y en garajes más pequeños y antiguos por 6.000, 7.000 u 8.000 euros e incluso alguna ganga de 3.000, hablando de plazas para un solo vehículo y en aparcamientos compartidos. En edificios más modernos el precio oscila entre los diez, doce o trece mil euros de compra y unos cincuenta euros de alquiler mensual. Volviendo al centro las plazas suelen costar veinte o treinta mil euros y noventa o cien euros de alquiler. Las agencias informan que una plaza además de sus metros cuadrados y su ubicación (localidad, calle y entrada exacta) tiene características y precios muy diferentes según su facilidad de aparcamiento, puerta automática o manual, cámaras de vigilancia, mantenimiento, salida de emergencia, acceso para peatones por escalera o ascensor. Si se trata de una cochería independiente, con espacio para más de un coche e incluso con patio o jardín posterior el precio cambia totalmente alcanzando los 200.000 euros.

Respecto al resto de poblaciones de la isla las agencias informan que su volumen de negoco es residual.

Media estatal y vehículos

En Balears en 2022 el precio medio de compra-venta de un garaje fue 12.827 euros, muy similar a Catalunya (12.563) y Madrid (12.682) y por encima de la media estatal de 11.600 euros. Destacan sin embargo el País Vasco con 20.526 euros y la Región de Murcia con sólo 7.170 euros de media. El incremento en un garaje de las Balears en 2022 respecto a 2021 fue según la inmobiliaria por internet Fotocasa, un 10 por ciento más, aunque un 5 por ciento menos que en 2017, reflejando los años de pandemia y el auge de precios por la falta de aparcamiento actual. Por otro lado, el total del parque de vehículos a motor en Menorca fue en 2022 de 84.948 -casi 1.500 más que doce meses antes- a los que se añaden en los meses de temporada turística los rent a car o coches de alquiler que suelen rondar los 10.000 vehículos y los miles de vehículos de turistas y trabajadores que llegan en barco con su vehículo.