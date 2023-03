La líder popular de Balears, Marga Prohens, se presentó este domingo en el acto en Menorca de presentación de sus candidatos con un mensaje contundente y de oposición a la política balear de los últimos años. «Presentamos un proyecto de ambición que pretende cambiar la prohibición por la gestión, la propaganda por las soluciones, el intervencionismo por el fomento y las oportunidades, que pretende aplicar un modelo liberal de centro moderado que gestione la isla de Menorca pensando en la sostenibilidad medioambiental pero que no puede estar en contra de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social», declaró.

A pesar de todo, matizó que no venía a Menorca a criticar, sino a ofrecer, «a adquirir compromisos claros y concretos, no se puede aprobar una ley Menorca Reserva de Biosfera sin recursos económicos para el Consell y los menorquines, este es mi primer compromiso. No puede ser que los menorquines sean ciudadanos de segunda o de tercera en el acceso a la sanidad pública, por eso mi compromiso de un centro de salud en Ciutadella del que hace demasiados años que se habla como propaganda, pero falta decisión», aseguró la candidata popular.

El repaso a otros asuntos de la actualidad y frentes de polémica continuó en sus primeras declaraciones de campaña en Menorca. «Hemos sabido que Francina Armengol y Susana Mora han cambiado el dinero del convenio de carreteras por una foto en Mallorca en la possessió de Raixa, Pedro Sánchez ha dicho que no pagará a los consells el convenio de carreteras que habían de invertirse en una mejora de la red viaria, en más seguridad. Es dinero que nos pertenece y reclamamos y denunciamos el silencio cómplice de Armengol y Mora porque, una de dos, o las engañaron o se han dejado engañar, lo que está claro es que han engañado a los menorquines con el falso REB que nos ha robado el convenio de carreteras», concluyó Prohens.