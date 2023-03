El Ministerio de Defensa mantiene el veto al acto de homenaje que la CGT quería hacer en La Mola al sindicalista Salvador Seguí, más conocido como ‘El Noi del Sucre’, para conmemorar el centenario de su asesinato al anarcosindicalista que estuvo preso en el entonces penal del puerto de Maó.

El comandante general de Balears, Fernando Luis García Herréiz ha rechazado las alegaciones presentadas por la CGT por la prohibición de usar La Mola para hacer una charla sobre el Noi del Sucre. La CGT alegó que el acto sí que ajustaba a los objetivos del Consorcio del Museo Militar de Menorca, fijados en su estatutos, ya que se trata de una actividad para promocionar la historia y la cultura.

El representante del Ejército en su respuesta recuerda que se trata de instalaciones militares e insiste en el argumento alegado en su primera negativa. «El Consorcio es sensible y se encuentra permanentemente dispuesto a hacerse eco de la cultura y a abordar foros en los que se profunedice en el estudio y se debate desde una perspectiva histórica sobre figuras, eventos y épocas», asegura. Pero añade: «No parece ser este el enfoque del enfoque» del acto de homenaje del Noi del Sucre.

En este sentido, ahora añade otro argumento, basado en que las Fuerzas Armadas deben tener «un escrupuloso respete de la neutralidad política», por lo que entiende que «ello no es compatible» con la cesión de espacios militares para «actos con evidentes connotaciones políticas».

Por su parte, Luis Camarero de la CGT niega la mayor: «Es una actividad cultural y de difusión histórica. No es un acto político», asegura. El sindicalista lamenta que el Ejército «se atrinchere en su negativa» y recuerda que el acto era una simple conferencia a cargo de la historiadora Dolors Marín sobre la figura del Noi del Sucre que estuvo encarcelado en la Mola entre 1920 y 1922. «Parece que los militares no entienden el carácter tolerante y liberal de Menorca. Incluso el coronel de Menorca lo entendió, pero no así los militares de la Comandancia General de Baleares», critica.

De todos modos, Camarero anuncia que la conferencia y el acto de homenaje se hará igualmente, aunque aún está por definir el lugar y la fecha.

Reclamación al Ministerio

Asimismo, Camarero informó que la Fundació Salvador Seguí cursará una reclamación por esta negativa ante el Ministerio de Defensa, ya que entiende que podría tratarse de un incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.